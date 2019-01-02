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Цены на нефть упали в первый торговый день 2019 года

Цены на нефть упали в первый торговый день 2019 г. на фоне роста производства в США и слабых данных по Китаю, сообщает Financial Times со ссылкой на данные торгов. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале снизился на 1% до $44,95 за баррель, а мартовский фьючерс на нефть сорта Brent упал на 1,1% до $53,21 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в первый день торгов 2019 г., реагируя на поведение инвесторов в Азии, пишет издание. Рынки азиатского региона в среду, 2 января, также закрылись снижением, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая. Reuters уточняет, что влияние на рынки оказывает также общий экономический спад на рынках от Китая до Франции.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 падал на 0,63% до 6618,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,15% до 4628,81 пункта, немецкий DAX — на 0,92% до 10461,76 пункта.

FT отмечает, что снижение акций продолжилось после худшего года для мировых фондовых рынков со времен финансового кризиса в 2008 г. В 2018 г. сильное влияние на них оказало торговое противостояние между США и Китаем.