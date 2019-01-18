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Нерезиденты выкупили 40% ОФЗ на первых в этом году аукционах Минфина

Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах ОФЗ и выкупили 40% бумаг, заявил руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника телефонной конференции представителей Минфина с инвесторами.

Минфин 16 января провел три аукциона ОФЗ и разместил все предложенные бумаги на 35 млрд руб. Итоги аукционов оказались лучшими с июля: последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. 25 июля прошлого года.

В I квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 450 млрд руб., а всего в 2019 г. он рассчитывает привлечь 2,4 трлн руб. В прошлом году он не смог выполнить первоначальный план размещения и привлек с рынка чуть более 1 трлн руб. При этом доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с рекордных 34,5% на 1 апреля до 24,7% на 1 декабря.

Минфин также готовится к размещению еврооблигаций и не исключает выхода на рынок в I квартале, следует из сообщений «Интерфакса». Министерство хочет быть технически готовым к возможному размещению евробондов «как можно быстрее» и может выйти на рынок при первой благоприятной возможности, передает агентство слова одного из участников телефонной конференции. По его словам, на вопрос о том, может ли размещение состояться уже в первом квартале, Вышковский ответил, что допускает такой вариант.

В прошлом году Минфин дважды выходил на рынок внешних заимствований: в марте он разместил выпуск еврооблигаций на $4 млрд, а в ноябре впервые за пять лет предложил инвесторам облигации в евро и выпустил бумаги на 1 млрд евро.