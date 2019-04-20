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РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, сделка уже получила одобрение правления, официально о ней может быть объявлено на следующей неделе. Еще один источник рассказал РБК, что стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного, но неконтрольного пакета акций холдинга Александра Мамута.

Представители Сбербанка и Rambler Group подтвердили РБК факт переговоров, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как рассказал один из источников издания, сделка подразумевает рефинансирование долга Rambler Group, покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-холдинге и опционное соглашение на увеличение доли банка. По словам источника, речь идет о существенных инвестициях в Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», интернет-холдинг Rambler & Co. (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko. Rambler & Co. образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесмена Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group. Один из собеседников отмечал, что основная часть менеджмента госбанка против сделки, но в ее необходимости уверены президент банка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. Представители Сбербанка и Rambler опровергали сообщение Reuters.