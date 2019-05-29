ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

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ВЦИОМ: Две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Более 70% россиян считают текущий момент неблагоприятным для оформления крупных кредитов, говорится в исследовании потребительского и кредитного доверия, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение: они заявили о необходимости сократить повседневные расходы и отложить средства на черный день. Негативно относятся к крупным покупкам более половины граждан страны – 57%, и почти половина (48%) готовы отнести свои сбережения в банк.

Исследование было проведено в мае 2019 г. В телефонном опросе, который проводился на всей территории России, приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность оценивается в 2,5%. До 2016 г. ВЦИОМ в ходе аналогичных исследований проводил квартирные опросы.

Сберегательное поведение не первый год доминирует в российском обществе. Год назад доля россиян, собирающихся экономить, также составляла 66%, в 2015 г. – 62%. От крупных покупок год назад планировали отказаться чуть больше половины россиян – 52%, четыре года назад таких граждан было 64%. К крупным кредитам россияне также стали относиться более настороженно: за год число тех, кто не готов их брать, выросло, по данным ВЦИОМ, на 5%, за четыре года – на 8%.

Согласно данным ВЦИОМ, побыстрее потратить зарплату и вложить свои сбережения во что-то ценное готова лишь четверть населения страны, о готовности взять кредит заявили 15%. За прошедшие четыре года их доля существенно не изменилась.

Это не первое исследование, которое продемонстрировало, что россияне живут в режиме экономии. По данным последнего исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» Росстата, почти половине граждан страны (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут. Лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется.

В исследовании, которое провел институт GfK, отмечалось, что более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.