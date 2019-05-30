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ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»

Группа ВТБ планирует продать долю в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, следует из отчетности банка по МСФО за I квартал.

ВТБ покупал «Медиалогию» для последующей перепродажи, отмечается в документе. Поэтому вероятность продажи доли в компании очень высока.

ВТБ купил 63% акций «Медиалогии» в январе. Тогда зампред банка Юрий Соловьев заявлял, что это инвестиционная сделка. По его словам, через три года «Медиалогию» можно будет перепродать крупным IT-компаниям или медиахолдингам.

У ВТБ есть отдельное направление для инвестиций, когда он становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи, рассказывал предправления банка Андрей Костин. Например, у ВТБ есть доля в «СТС медиа».