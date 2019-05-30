ЦБ поддержал идею увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам до 10 млн рублей
Банк России поддержал предложение депутатов увеличить страховое возмещение вкладов с 1,4 млн до 10 млн руб. для отдельных категорий граждан, рассказала глава ведомства Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».
По ее словам, повышенный лимит страхования может быть применен в ситуациях, когда граждане получили наследство, страховые или социальные выплаты, а также выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости. Если у банка отзывается лицензия, а у человека на счету в этом банке оказалась большая сумма, то он не успевает ею воспользоваться, заявила Набиуллина. «Этот вопрос много раз ставился в ходе наших обсуждений по изменению системы страхования вкладов», – добавила она.
Ранее повысить страховое возмещение предлагало и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Совместно с ЦБ они подготовили законопроект, увеличивающий сумму страхового возмещения по вкладам граждан в отдельных случаях.
По данным Банка России, которые привела Набиуллина, 99,5% счетов вкладчиков полностью покрываются страховой защитой в рамках системы страхования вкладов в размере 1,4 млн руб. Но по объему это только 57,4% вкладов.
В декабре 2003 г. был принят закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», который защищает права и законные интересы вкладчиков рухнувших банков. По нему все банки, привлекающие вклады физлиц, обязаны вступить в систему страхования вкладов. По данным сайта АСВ, по состоянию на 20 мая в системе страхования участвуют 746 кредитных организаций. В случае краха банка государство компенсирует вкладчикам 100% суммы всех его вкладов, включая проценты, но не более 1,4 млн руб. Если сбережения превышают эту сумму, вкладчик претендует на возмещение из конкурсной массы.
В 2017 г. был приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. по делу о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков банка. Дело о выводе активов банка «Евротраст» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ летом 2014 г. после обращения Агентства по страхованию вкладов. В 2018 г. Мосгорсуд освободил Крысина в связи с наличием тяжелого заболевания.
Лицензию у ПРБ Центробанк отозвал в 2014 г. В начале 2017 г. Замоскворецкий суд приговорил Балаяна к семи годам колонии по делу о хищении средств и выводе из банка активов на 1,8 млрд руб. Это редкий случай осуждения реального собственника банка, который формально не являлся его акционером и не занимал в нем постов, писал «Коммерсантъ».
В мае 2017 г. Хамовнический суд приговорил экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Но в январе этого года Тверской суд арестовал Маркус по новому уголовному делу. Ей предъявлено обвинение в особо крупной растрате.
Сначала Урина приговорили к 4,5 г. колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена. В марте 2013 г. он был приговорен еще к 7,5 г. колонии по уголовному делу о мошенничестве. Урину вменили изготовление поддельных ценных бумаг, несколько эпизодов мошенничества, а также отмывание денег. Участники ОПГ, в которую входил Урин, создавали фиктивные банки и от их имени выпускали ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных ОПГ.
В «группу Урина» входило пять банков: «Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк. Их банкротство обошлось Агентству по страхованию вкладов в 10,3 млрд руб. Урин был задержан в конце 2010 г., в сентябре 2018 г. он вышел на свободу.
В марте суд приговорил Антонова к 2,5 г. колонии общего режима за мошенничество. Как следует из приговора, Антонов вместе с сотрудниками банка «Советский» организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 150 млн руб. Из этой суммы сам Антонов получил 15 млн руб. Банкир признал свою вину.
Роберт Мусин был арестован в 2017 г. по подозрению в мошенничестве сразу после отзыва лицензии у Татфондбанка. Сейчас против него возбуждено 24 уголовных дела, объединенных в одно производство. Ущерб от действий Мусина оценивается более чем в 50 млрд руб. Но обвинения предъявлены только по статье «мошенничество». Сейчас Мусин находится под домашним арестом.