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ЦБ поддержал идею увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам до 10 млн рублей

Банк России поддержал предложение депутатов увеличить страховое возмещение вкладов с 1,4 млн до 10 млн руб. для отдельных категорий граждан, рассказала глава ведомства Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, повышенный лимит страхования может быть применен в ситуациях, когда граждане получили наследство, страховые или социальные выплаты, а также выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости. Если у банка отзывается лицензия, а у человека на счету в этом банке оказалась большая сумма, то он не успевает ею воспользоваться, заявила Набиуллина. «Этот вопрос много раз ставился в ходе наших обсуждений по изменению системы страхования вкладов», – добавила она.

Ранее повысить страховое возмещение предлагало и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Совместно с ЦБ они подготовили законопроект, увеличивающий сумму страхового возмещения по вкладам граждан в отдельных случаях.

По данным Банка России, которые привела Набиуллина, 99,5% счетов вкладчиков полностью покрываются страховой защитой в рамках системы страхования вкладов в размере 1,4 млн руб. Но по объему это только 57,4% вкладов.

В декабре 2003 г. был принят закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», который защищает права и законные интересы вкладчиков рухнувших банков. По нему все банки, привлекающие вклады физлиц, обязаны вступить в систему страхования вкладов. По данным сайта АСВ, по состоянию на 20 мая в системе страхования участвуют 746 кредитных организаций. В случае краха банка государство компенсирует вкладчикам 100% суммы всех его вкладов, включая проценты, но не более 1,4 млн руб. Если сбережения превышают эту сумму, вкладчик претендует на возмещение из конкурсной массы.