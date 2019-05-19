Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: АСВ обещает миллионы

АСВ хочет возмещать некоторым вкладчикам рухнувших банков до 10 млн рублей

Повышенные выплаты предусмотрены для ограниченного количества случаев

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подготовили законопроект, увеличивающий сумму страхового возмещения по вкладам граждан в некоторых случаях. Об этом передало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора АСВ Юрия Исаева. Страховка может вырасти до 10 млн руб. при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств, указал он.

О планах поднять выплаты в социально значимых случаях председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и Исаев заявили еще год назад. Сейчас в случае краха банка государство компенсирует вкладчикам 1,4 млн руб. Если сбережения превышают эту сумму, вкладчик претендует на возмещение из конкурсной массы.

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