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Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Курс биткойна впервые с мая 2018 г. превысил отметку в $9000. К 19.15 мск стоимость криптовалюты достигла $9003, темп роста за сутки составлял около 3,3%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В середине мая курс биткойна перешагнул отметку в $8000, его стоимость 14 мая выросла на 25%, что являлось максимальным темпом роста с 2014 г. Bloomberg и The Wall Street Journal писали, что укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов и ростом спроса на биткойны в Китае. В частности, по мнению экспертов, позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют. Аналогичный эффект вызвали слухи о том, что eBay и Whole Foods могут начать принимать платежи в криптовалюте.

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000. Однако затем его цена за четыре дня снизилась до $13 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.