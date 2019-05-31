ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

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Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти, если проблема нелегальной миграции сохранится, подчеркнул он. «Белый дом вскоре представит детали», — добавил американский президент.

Трамп уточнил, что если Мексика не «предпримет эффективные меры» для разрешения миграционного кризиса, то пошлины будут увеличиваться на 5% каждый месяц до 1 октября, когда достигнут 25%. Вашингтон будет удерживать пошлины на этом уровне до тех пор, пока «Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории», говорится в заявлении президента США, распространенном Белым домом.

Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы направить около $6,4 млрд из бюджета страны на строительство стены на границе с этой страной. В отсутствие режима ЧП американский президент обязан согласовывать такие шаги с конгрессом США, который по конституции должен утвердить любые расходы бюджета.

Этот шаг Трампа уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии наложил временный запрет на использование средств министерства обороны США для оплаты приграничных барьеров. Администрация США намерена обжаловать это решение.