ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти, если проблема нелегальной миграции сохранится, подчеркнул он. «Белый дом вскоре представит детали», — добавил американский президент.
Трамп уточнил, что если Мексика не «предпримет эффективные меры» для разрешения миграционного кризиса, то пошлины будут увеличиваться на 5% каждый месяц до 1 октября, когда достигнут 25%. Вашингтон будет удерживать пошлины на этом уровне до тех пор, пока «Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории», говорится в заявлении президента США, распространенном Белым домом.
Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы направить около $6,4 млрд из бюджета страны на строительство стены на границе с этой страной. В отсутствие режима ЧП американский президент обязан согласовывать такие шаги с конгрессом США, который по конституции должен утвердить любые расходы бюджета.
Этот шаг Трампа уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии наложил временный запрет на использование средств министерства обороны США для оплаты приграничных барьеров. Администрация США намерена обжаловать это решение.
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси создают продюсерскую компанию для проектов в кино и на телевидении, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, проект пока на ранней стадии.
Ранее бывший госсекретарь США ранее уже участвовала в создании телепроектов: вместе с режиссером Стивеном Спилбергом она продюсировала телесериал The Woman’s Hour, посвященный борьбе женщин за право голоса. Будущая компания сосредоточится на производстве фильмов, «снятых женщинами и о женщинах». Семья Клинтон хочет использовать кино и телевидение для того, чтобы продолжить оказывать влияние на культуру и общество США после ухода из политики, отмечает Bloomberg.
Клинтон идет по стопам экс-президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключил с компанией Netflix контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. «Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах», — сообщал стриминговый сервис.
Клинтон проиграла на выборах президента США 8 ноября 2016 г., набрав лишь 227 голосов против 304 у действующего президента страны Дональда Трампа по выборщикам от штатов, хотя и опередив его по числу голосов избирателей. Клинтон обошла республиканца почти на 3 млн голосов.
Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании. За три месяца - с 1 января по 31 марта текущего года - выручка компании, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, составила $3,1 млрд.
Reuters отмечает, что первая отчетность может вселить уверенность в инвесторов, поскольку Uber в ходе IPO добился запланированных финансовых результатов. Сейчас акции компании торгуются примерно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.
Согласно отчетности, количество бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 34%, их общая стоимость составила $14,6 млрд. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра выросла на 3,4%. Reuters уточняет, что это может свидетельствовать о трудностях Uber с поиском новых водителей. Количество ежемесячных активных пользователей увеличилось с 91 млн в последнем квартале прошлого года до 93 млн.
Uber — онлайн-сервис такси, позволяющий через приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (Калифорния). Сейчас Uber работает в более чем 500 городах в почти 80 странах.
Несколько акционеров Facebook не смогли снять основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, сообщает CNBC. Их предложение, озвученное на годовом собрании, было отвергнуто большинством голосов. Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение $20 млн на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и дома.
Инвесторы компании ранее уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook и изменить структуру компании, но безуспешно. По их мнению, Цукерберг, являясь также гендиректором компании, имеет слишком большое влияние, и один из руководящих постов должен занять независимый кандидат. Однако их предложения были отклонены, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, который дает им право на большее число голосов.
Business Insider отмечает, что такие требования возникли после скандалов, связанных с утечками данных и обвинениями во вмешательстве в выборы в США.
В марте 2018 г. The New York Times и The Observer сообщили, что британская фирма Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети. В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78», что пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение он мотивировал желанием «быть независимым от тех или иных взглядов». В случае победы он пообещал создавать для горожан комфортные условия и налаживать связи с федеральной властью, чтобы город получал дополнительные средства.
Беглов 25 мая на встрече с жителями сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Но тогда он не уточнил, будет ли самовыдвиженцем или кандидатом от партии. В декабре прошлого года Законодательное собрание Петербурга приняло закон, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Документ был внесен Бегловым.
Собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, говорили «Ведомостям», что Беглов планирует идти на выборы как самовыдвиженец. Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, его кандидатуру готовы поддержать 43% жителей города, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов – 24%.
Законодательное собрание Петербурга официально назначит выборы губернатора 31 мая, но их дата уже известна – они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко.
Холдинг «Газпром-медиа» зафиксировал по итогам I квартала 2019 г. падение рекламных доходов, говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что рекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка сократились по сравнению с показателями прошлого года на 4,4% – до 16,44 млрд руб.
При этом, согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам I квартала рекламодатели в целом сократили бюджеты на ТВ-продвижение на 6% – до 41,5–42 млрд руб. Таким образом, показатели «Газпром-медиа» сократились немного меньше, чем весь рынок телерекламы. В компании пояснили, что это стало результатом роста показателей телеканалов «Пятница!» и ТВ-3.
Как отмечают в компании, сегмент «Медиа-бизнес» Газпромбанка завершил квартал с чистой прибылью в размере 1,97 млрд руб. Консолидированные доходы сегмента выросли на 3,6% и достигли 23,75 млрд руб. Рост консолидированной выручки обусловлен увеличением нерекламных доходов (на 27,5% до 7,3 млрд руб.) за счет продажи прав и успешного кинопроката российских картин. В частности, за январь – март 2019 г. доходы от продажи прав выросли на 42% до 4,4 млрд руб. за счет проката релизов «Централ партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
Согласно материалам аналитической компании Mediascope, в день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, а телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан. Таким образом, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел телевидение.
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, заявка Тегерана на покупку этих систем противовоздушной обороны была отклонена лично президентом Владимиром Путиным.
Официального подтверждения этой информации нет. Российский МИД не ответил на запрос Bloomberg. Иранские чиновники были недоступны, поскольку выходные в Иране начинаются в четверг.
Россия и Иран поддерживали тесные политически и военные связи в последние годы, отмечает Bloomberg. Однако сейчас Москва, как полагают опрошенные агентством эксперты, пытается постепенно уменьшить роль республики на Ближнем Востоке, стремясь защитить свои отношения с другими региональными державами, такими как Саудовская Аравия и Израиль.
В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 26 мая предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Он отметил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.
С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы «Триумф» способны перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км.
Миллиардер Карл Айкан может сорвать сделку на $55 млрд между компаниями Occidental и Anadarko, пишет газета Financial Times. По его мнению, компания Occidental переплачивает за покупку производителя сланцевой нефти Anadarko.
Айкан указал, что владеет долей Occidental стоимостью $1,6 млрд, поэтому он подал иск в суд на компанию. В исковом заявлении он оспаривает сделку и запрашивает у компании документы по ней. По мнению истца, сделка поставит стабильность финансового состояния Occidental под угрозу, если цены на нефть будут снижаться. В случае же падения нефтяных котировок до $45 за баррель или ниже, компании придется сократить дивиденды, уверен Айкан, чье состояние оценивается американским Forbes в $17,5 млрд.
Совет директоров Anadarko одобрил 7 мая одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental. В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Но в конце апреля она начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить более выгодные условия сделки. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.
Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т).
Заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно могут состояться переговоры, Пристайко не уточнил.
«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», – приводит его слова «Интерфакс». Замруководителя администрации напомнил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко периодически общался с Путиным по телефону.
Зеленский 30 мая в Киеве провел первые переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Оба министра приветствовали приверженность нового президента Украины минским договоренностям и нормандскому формату, в который входит и Россия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже допускал, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет.
Госкорпорация «Роскосмос» осудила решение Пентагона ввести запрет на использование российских ракет, говорится в заявлении на сайте компании.
В сообщении подчеркивается, что такой шаг является проявлением недобросовестной конкуренции и может разрушить с большим трудом созданное сотрудничество между Россией и США в области космических полетов. Фактически американские производители будут искусственно ограничены в выборе для сотрудничества российской ракетно-космической отрасли, заявили в «Роскосмосе». В итоге это приведет к проблемам в организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты, а также негативно повлияет на международные отношения.
Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Запрет начнет действовать с 2023 г. В перечень также включены Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. В США полагают, что сотрудничество с подрядчиками из этих стран несет неприемлемые риски в области кибербезопасности.
Президент США Дональд Трамп отказал Роберту Мюллеру в назначении на пост директора ФБР незадолго до того, как его назначили спецпрокурором по расследованию «российского вмешательства» в выборы. Об этом сам Трамп написал в Twitter.
«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет – вместе с другими потенциальными кандидатами, – желая стать директором ФБР. Он уже занимал эту позицию 12 лет, и я сказал ему: «Нет». На следующий день он стал спецпрокурором – это тотальный конфликт интересов. Мило!» – подчеркнул Трамп.
Мюллер занимал пост директора ФБР с 2001 по 2013 г. Накануне, 29 мая, он выступил впервые за два года с тех пор, как его назначили спецпрокурором. Он отметил, что офис спецпрокурора будет закрыт, а сам он покидает министерство юстиции (офис спецпрокурора входил в это ведомство). Мюллер также подчеркнул, что если бы его команда была уверена в том, что президент не совершал преступления, она бы об этом заявила.
«Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», – прокомментировал 29 мая выступление Мюллера Трамп.
В марте команда Мюллера подготовила доклад по расследованию. Главный его вывод заключается в том, что между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа не было сговора. В то же время, отмечалось в докладе, Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы.