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«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов

Совет директоров банка «ФК Открытие» рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2018 г. 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее. О санации «ФК Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 г., позже регулятор забрал на санацию и Бинбанк. В начале 2019 г. Бинбанк был присоединен к «ФК Открытие». Объединенный банк подконтролен ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Предправления банка Михаил Задорнов в апреле говорил о готовности выплатить ЦБ дивиденды. Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова отмечала, что выплата дивидендов прошедшими санацию банками является логичным шагом, поскольку ЦБ нуждается в возврате средств, потраченных на оздоровление банковского сектора в 2017–2018 гг.

Как указывалось в презентации банка, в 2019 г. он намерен увеличить корпоративный кредитный портфель на 58% до 963 млрд руб., розничный – на 64,4% до 355 млрд руб., портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 120% до 198 млрд руб.