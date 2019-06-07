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Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

Ведомости
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Владелец компании «Финвижн», которой принадлежит 32% акций банка «Восточный», Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

«В первую очередь нужно отделить одно от другого. Сейчас в СМИ в последнее время с подачи Baring Vostok говорилось, что данное уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором – это абсурд, и это совершенная ложь», – заявил Аветисян. По его словам, уголовное дело против основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов никак не связано с корпоративным спором, который развивается уже долгое время. Он также сообщил, что комиссия РСПП по этике не уведомила его должным образом о рассмотрении его действий.

«Помимо пиара и давления СМИ непосредственно на Шерзода Юсупова, я бы сказал травли, включилась еще и комиссия по этике, которая должным образом не уведомила, быстро собралась, пригласила арбитров, которые уже до этого высказывались в отношении связки уголовного дела и корпоративного спора», – сказал Аветисян. Он также посетовал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не выслушал его точку зрения на ситуацию, прежде чем комментировать дело.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. По делу проходят также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всем им предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Комиссия РСПП по этике ранее решила, что, подав заявление в правоохранительные органы о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», его акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной этики.

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Политика
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МИД России нашел противоречия в словах Зеленского по Донбассу

Ведомости
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу подают противоречивые сигналы, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, Зеленский заявляет о жестком ответе украинской армии на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, но на дипломатическом уровне говорит о прекращении огня. «Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», — сказал Карасин.

В ночь с 6 на 7 июня двое украинских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате обстрела со стороны Донбасса, передает украинское издание «День». Зеленский назвал применение артиллерии «вопиющим нарушением Минских соглашений» и свидетельством  частичной потере контроля Москвы над этими подразделениями, говорится в сообщении-пресс-службы президента Украины.

«Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменно», — отмечается в сообщении Зеленского.

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Бизнес
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ВЭБ и компания Ротенберга создали совместное строительное предприятие

Ведомости
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ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства, сообщает пресс-служба ВЭБа. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и целях СП подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Доля ВЭБа составит 50%, это создаст платформу для участия госкорпорации в реализации нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что стороны рассматривают расширение компетенций СП на другие сферы, в частности на строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. Поэтому для совместного предприятия представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: «ТЭК-Мосэнерго», «Трест Гидромонтаж» и группы компаний «1520».

В апреле «Ведомости» писали, что ВЭБ готовится стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что госкорпорация планирует приобрести более чем блокирующий пакет – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. Таким образом, создание совместного предприятия с компанией Ротенберга стало реализацией этих планов.

Политика
Новости

Собянин попросил руководство ГУВД разобраться в задержании журналиста Голунова

Ведомости
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Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

«Сергей Собянин попросил начальника ГУВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться», – сказала она.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Известно о задержании стало только на следующий день. Журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC рассказала «Медузе», что ей позвонил следователь Игорь Лопатин и сообщил о задержании Голунова при покушении на сбыт наркотика мефедрона.

Голунов во время разговора со следователем, находясь рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня и что ему подбросили два незнакомых пакета с каким-то веществом. По словам адвоката Дмитрия Джулая, который встретился с Голуновым, после задержания журналиста избили. Позже пресс-служба ГУ МВД Москвы подтвердила задержание журналиста и рассказала об обыске в его доме, где нашли три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. По информации МВД, экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон массой около 4 г.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.

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Новости

Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес

Ведомости
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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес. По его словам, внутри любой экосистемы должен быть банк, потому что люди, чтобы пользоваться услугами и сервисами, должны за них заплатить.

«Вопрос с "Яндексом" – он с Тиньковым или со Сбером? Я считаю, что если мы объединимся с «Яндексом» в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», – заявил Тиньков. «Давайте объединяться, – обратился бизнесмен к Воложу, – если, конечно, золотая акция Сбербанка вам это позволит».

Волож в ответ поинтересовался, планирует ли Тиньков работать в такой объединенной компании. «И я буду, и ты будешь!» – ответил основатель «Тинькофф банка». Основатель «Яндекса» пообещал обсудить это предложение.

Компания «Яндекс» была основана в 2000 г. В мае 2011 г. «Яндекс» провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже Nasdaq. «Тинькофф банк» был создан в 2006 г. В 2019 г. Forbes оценил состояние Воложа в $1,4 млрд, а Тинькова – в $2,2 млрд.

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Бизнес
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«Газпром нефть», Repsol и Shell создадут совместное предприятие

Ведомости
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«Газпром нефть», Repsol и Shell подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. Партнеры намерены закрыть сделку в 2020 г. В СП будут переданы принадлежащие «Газпром нефти» лицензии на оба участка. Ей достанется 50% в капитале компании, доли Repsol и Shell составят по 25%. Что зарубежные компании внесут в счет оплаты долей, партнеры не сообщают.

Лескинский и Пухуцяяхский участки расположены на северо-востоке полуострова Гыдан. Оба они слабо изучены и значительно удалены от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет 3027 кв. км. Извлекаемые ресурсы нефти категории D2, по данным «Газпром нефти», составляют 100 млн т нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок площадью 825 кв. км расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным «Газпром нефти», извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 и D2 составляют около 35 млн т нефтяного эквивалента.

Политика
Новости

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Ведомости
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Расследование третьего дела ЮКОСа действительно ведется. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно, отмечает агентство. Если соответствующее уголовное дело заведено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, а Следственный комитет.

О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова. По его словам, Михаил Ходорковский заплатил топ-менеджменту компании несколько десятков миллионов рублей за то, чтобы они пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

Так называемое дело ЮКОСа было заведено в 2003 г. В 2005 г. суд признал Ходорковского виновным в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы. В 2010 г. Ходорковского приговорили к 14 годам лишения свободы по второму делу ЮКОСа о хищении нефти.

В 2007 г. ЮКОС был признан банкротом, в ходе распродажи большая часть его активов досталась «Роснефти». Впрочем, еще до банкротства главный актив ЮКОСа – «Юганскнефтегаз» был арестован за долги компании и продан с молотка. Впоследствии «Юганскнефтегаз» тоже достался «Роснефти».

Технологии
Новости

«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Ведомости
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство выработали «приемлемое решение».

«Наша задача – сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», – сказал Худавердян. Он подчеркнул, что компания в любом случае обязана выполнять требования закона Яровой, как и другие игроки рынка.

Ранее сообщалось, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В «Яндексе» заявляли, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления.

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Новости

В России впервые замедлился рост трафика с пиратских ресурсов

Ведомости
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В России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика, сказал на Питерском международном экономическом форуме генеральный директор Group IB Илья Сачков.

«Вопреки прогнозам общий объем пиратского трафика в 2018 г. увеличился всего на 10% (в позапрошлом году был 12%) – это самый низкий показатель по динамике за последние годы», – сказал он. Но выросла доля потребления пиратского контента с мобильных устройств в 2018 г. до 31% с 23% годом ранее. Абсолютный показатель потребления такого контента на мобильных устройствах увеличился на 40% в сравнении с 2017 г.

Антипиратский закон действует в России с 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов, а также документ распространился с пиратских фильмов на музыку, книги и софт.

В 2017 г. депутаты приняли поправки о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Кроме того, законопроект обязал поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты и их «зеркала». В 2018 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отчитывался президенту, что в России заблокированы все крупнейшие пиратские сайты.

Политика
Новости

Чайка предлагает отказаться от судебной санкции на арест

Ведомости
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Генпрокурор Юрий Чайка призвал вернуть право на аресты прокурорам. Об этом он заявил, подводя итоги секции ПМЭФ, посвященной защите прав инвесторов. Участники секции призвали прокуратуру более активно возражать следствию при решении вопроса об избрании меры пресечения бизнесменам.

«Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессае, иначе проблема не будет решена, – заявил Чайка. – Вы говорили – суд, арест и так далее... Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

В 2015 г. Генпрокуратура не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей – как следовало из записки, размещенной на портале ведомства, там решили: система активного судебного контроля за ходом расследования приведет к вторжению суда в деятельность гособвинения. «Предложенная модель <...> представляет собой посягательство на основный принцип осуществления правосудия – речь идет о принципе разделения функции разрешения дела от других [функций]», – говорилось в отзыве Генпркуратуры.

Политика
Новости

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Ведомости
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Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. «Я в прошлый четверг подавал в СКР ходатайство ответа до сих пор нет», сказал адвокат.

«РИА Новости» отмечает, что комментарием СКР пока не располагает.

ПМЭФ проходит 6–8 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу RT, что Кремль хотел бы видеть Калви на экономическом форуме. «Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке», – отмечал Песков.

Baring Vostok в конце мая сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума. Его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. 5 июня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку Калви на ПМЭФ, если получит соответствующее уведомление от следователей. «Если такое разрешение поступит, мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», – говорил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. По делу проходят также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всем им предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Бизнес
Новости

Группа ЕСН начала переговоры с китайцами о поставках метанола

Ведомости
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Группа ЕСН Григория Березкина начала переговоры с китайскими партнерами о заключении off-take-контракта на поставки метанола с проектируемого в Амурской области завода. Об этом рассказал председатель совета директоров Группы ЕСН Григорий Березкин.

Группа ЕСН работает над проектом не первый год. Завод мощностью более 1 млн т метанола в год планируется разместить на площадке одного из принадлежащих группе ЕСН нефтеналивных терминалов в порту Находка. Инвестиции ранее оценивались примерно в 50 млрд руб. В мае вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что проект получит государственную поддержку на 4,9 млрд руб. Газ для завода группа ЕСН планирует закупать у «Газпрома».

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