Финансы

Новости

Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

Владелец компании «Финвижн», которой принадлежит 32% акций банка «Восточный», Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

«В первую очередь нужно отделить одно от другого. Сейчас в СМИ в последнее время с подачи Baring Vostok говорилось, что данное уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором – это абсурд, и это совершенная ложь», – заявил Аветисян. По его словам, уголовное дело против основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов никак не связано с корпоративным спором, который развивается уже долгое время. Он также сообщил, что комиссия РСПП по этике не уведомила его должным образом о рассмотрении его действий.

«Помимо пиара и давления СМИ непосредственно на Шерзода Юсупова, я бы сказал травли, включилась еще и комиссия по этике, которая должным образом не уведомила, быстро собралась, пригласила арбитров, которые уже до этого высказывались в отношении связки уголовного дела и корпоративного спора», – сказал Аветисян. Он также посетовал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов не выслушал его точку зрения на ситуацию, прежде чем комментировать дело.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. По делу проходят также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всем им предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Комиссия РСПП по этике ранее решила, что, подав заявление в правоохранительные органы о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», его акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной этики.