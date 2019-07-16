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ЦБ, Сбербанк и ВТБ не станут акционерами биржи для санкционных компаний

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи для листинга санкционных компаний, но предполагается участие других госбанков, передает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. В январе этого года Моисеев говорил, что ведомство определилось с биржей, которая возьмет на себя специальные функции, но не назвал ее. РБК со ссылкой на источники сообщал, что это будет Санкт-Петербургская валютная биржа.

Минфин и ЦБ еще в 2018 г. сообщили, что рассматривают возможность создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями США и других иностранных государств. В апреле прошлого года минфин США ввел санкции против 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+, имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы».

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем», – говорил тогда Моисеев. Он указывал, что идея создать финансовую инфраструктуру для листинга санкционных компаний возникла, поскольку инвесторы для подобных компаний «будут наверняка».