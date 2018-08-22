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Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний

Министерство финансов и Центробанк рассматривают возможность создания специальной торговой площадки для листинга попавших под санкции компаний, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», – сказал Моисеев журналистам (цитаты по ТАСС).

«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» – указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.

В апреле минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+ (и других шести контролируемых им компаний), имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы». Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на сделки с попавшими в черный список компаниями и владение их акциями. Однако американские власти отсрочили вступление этого запрета в силу для компаний Дерипаски до 23 октября.

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем, – отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу"). – Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем <...> Давайте назовем это площадкой».

Ранее 100%-ная дочка энерго-металлургической группы En+ объявила о планах перерегистрироваться в российском офшоре. Подконтрольный группе производитель алюминия UC Rusal также рассматривает такую возможность, сообщала компания. Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Акции En+ также торгуются на Московской бирже. Бумаги UC Rusal продаются на Гонконгской и Московской биржах. Сейчас En+ и UC Rusal реализуют план по выведению компаний из-под санкций. Основным требованием американского минфина является отказ Дерипаски от контроля над компаниями.

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