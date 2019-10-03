ВЭБ перестал быть акционером Связь-банка
Госкорпорация ВЭБ.РФ 27 сентября была исключена из списка аффилированных лиц Связь-банка, сообщается на сайте кредитной организации. До этого ВЭБу принадлежало 99,975% акций банка.
Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБа завершены все необходимые процедуры, прокомментировал представитель госкорпорации.
ВЭБ получил Связь-банк на санацию вместе с банком «Глобэкс» в 2008–2009 гг. Госкорпорация несколько лет безуспешно пыталась их продать, но потенциальных покупателей не устраивала цена и вопрос с урегулированием долга перед ЦБ, который выделил ВЭБу 212 млрд руб. на санацию этих банков. Позже возникла идея создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора, однако банком для работы с ОПК стал санированный Промсвязьбанк. Ему в итоге было решено передать Связь-банк, который в конце 2018 г. был объединен с «Глобэксом».
В июле стало известно, что власти решили, как урегулировать задолженность ВЭБа перед ЦБ по санации Связь-банка и «Глобэкса». Минфин разместил в пользу ВЭБа ОФЗ на 212,6 млрд руб. В августе госкорпорация приобрела их и передала в обмен на свои долговые бумаги ЦБ.