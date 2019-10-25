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АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства. Решение было принято 23 октября.

Маркус была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 25 мая 2017 г. Конкурсным управляющим был назначен Юрий Рожков – он ищет активы Маркус для их продажи и погашения ее долга в России. В августе того же года Маркус приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за хищение более 113,5 млрд руб. из Внешпромбанка. Такую же сумму она должна кредитной организации.

В решении суда речь идет о квартире, которую Маркус приобрела в жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком в 2000 г. Позже она была продана за примерно $5 млн независимому покупателю, знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в США, где они были арестованы.

По российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее выплачиваются деньги кредиторам), установил суд в Нью-Йорке. Передача активов Маркус управляющему должна завершиться в течение 14 дней, но для вывода денег из американской юрисдикции потребуется дополнительное судебное решение, говорится в постановлении.

Представитель АСВ в беседе с РБК назвал решение суда «прецедентным» в практике агентства, которое занимается банкротством многих банков, у которых ЦБ отозвал лицензии. АСВ в том числе занимается банкротством Внешпромбанка, лишившегося лицензии в 2016 г.