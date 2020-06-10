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Украина получит $2,1 млрд в июне из одобренного МВФ кредита в $5 млрд

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Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. На восстановление платежного баланса и возобновление экономических реформ ей предоставят $5 млрд сроком на 18 месяцев, сообщается на сайте фонда по итогам заседания совета.

«Украина в ближайшее время получит первый транш в размере $2,1 миллиарда. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет нам преодолеть трудности, вызванные COVID-19», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Оставшаяся сумма будет перечислена в четыре этапа, говорится в сообщении МВФ. «Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами из--за пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возобновление роста, когда кризис закончится», — объясняются в сообщении фонда цели, на которые выделяется кредит.

МВФ назвал четыре приоритетных направления, куда должны быть направлены кредитные средства — это смягчения экономических последствий кризиса и поддержка украинских домохозяйств и предприятий, обеспечение независимости ЦБ Украины и гибкого обменного курса, финансовая стабильность через возмещение затрат банкам и прогресс в сфере управления и борьбы с коррупцией. Уточняется, что новое соглашение между Украиной и МВФ заменит собой 14-месячный кредит, который выдавался на поддержание стабильности в стране в год выборов, МВФ одобрил его в декабре 2018 г.

МВФ оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании». По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, «новая договоренность станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса». «Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании», — сказала Георгиева по итогам заседания совета по Украине. Она отметила риски новой программы поддержки Украины, одобренной фондом, и подчеркнула, что «решающее значение для снижения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления» будет иметь реализация политики, оговоренной в соглашении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных