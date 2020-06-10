Украина получит $2,1 млрд в июне из одобренного МВФ кредита в $5 млрд

МВФ оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании». По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, «новая договоренность станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса». «Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании», — сказала Георгиева по итогам заседания совета по Украине. Она отметила риски новой программы поддержки Украины, одобренной фондом, и подчеркнула, что «решающее значение для снижения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления» будет иметь реализация политики, оговоренной в соглашении.