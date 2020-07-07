Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум» на 10,6 млрд руб. В сообщении «Траста» приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, «время потребовалось только для уточнения финальных условий». Детали урегулирования претензий не сообщаются, стороны отмечают, что впереди ‒ заключение обязывающего соглашения. В пресс-службе изданию рассказали, что переговоры начались до подачи заявления о банкротстве «Эквилибриума», пока предмета для их продолжения нет.
До 2019 г. компания «Эквилибриум» носила название «Хорус-финанс» (принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы Гордеева). В 2014 г. она разместила три выпуска пятилетних облигаций, каждый на 5 млрд руб. Андеррайтером выступил банк «Открытие», который принадлежал Вадиму Беляеву. Один выпуск «Хорус-финанс» погасила, а два других ушли в дефолт в 2019 г. Тогда же ее владельцем вместо Horus Retail Principal B.V. стал киргизский венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund, которым управляет KLS Securities предпринимателя Владимира Кирюши. В феврале 2020 г.«Траст» выиграл иск против «Эквилибриума» о взыскании 10,6 млрд руб., после чего подал заявление о банкротстве этой компании.
По словам первого зампреда «Траста» Михаила Хабарова, банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров. Представитель Гордеева сообщил РБК, что принципиальные договоренности теперь нужно закрепить в обязывающем соглашении. Комментировать структуру сделки обе стороны отказались.