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Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

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Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании претензий на 10 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Траста».

Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум» на 10,6 млрд руб. В сообщении «Траста» приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, «время потребовалось только для уточнения финальных условий». Детали урегулирования претензий не сообщаются, стороны отмечают, что впереди ‒ заключение обязывающего соглашения. В пресс-службе изданию рассказали, что переговоры начались до подачи заявления о банкротстве «Эквилибриума», пока предмета для их продолжения нет.

До 2019 г. компания «Эквилибриум» носила название «Хорус-финанс» (принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы Гордеева). В 2014 г. она разместила три выпуска пятилетних облигаций, каждый на 5 млрд руб. Андеррайтером выступил банк «Открытие», который принадлежал Вадиму Беляеву. Один выпуск «Хорус-финанс» погасила, а два других ушли в дефолт в 2019 г. Тогда же ее владельцем вместо Horus Retail Principal B.V. стал киргизский венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund, которым управляет KLS Securities предпринимателя Владимира Кирюши. В феврале 2020 г.«Траст» выиграл иск против «Эквилибриума» о взыскании 10,6 млрд руб., после чего подал заявление о банкротстве этой компании.

По словам первого зампреда «Траста» Михаила Хабарова, банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров. Представитель Гордеева сообщил РБК, что принципиальные договоренности теперь нужно закрепить в обязывающем соглашении. Комментировать структуру сделки обе стороны отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных