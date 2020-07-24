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ЦБ аннулировал лицензию «Народного банка»

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Народного банка», сообщает регулятор на своем сайте. Банк нарушал законы, касающиеся предптвращения отмывания денег и финансирования терорризма, а также занижал величину необходимых резервов на возможные потери. В ЦБ отмечают, что в течение последних 12 месяцев регулятор уже ограничивал осуществление «Народным банком» ряда банковских операций.

ЦБ посчитал значительный объем операций с нерезидентами, проводимых «Народным банком», информацию о них регулятор передал в правоохранительные органы. Также в ЦБ отмечают, что объем банковских гарантий «Народного банка» в несколько раз превышал размер собственных средств.

«Народный банк» был основан в 1992 г. как банк «Лакма», указано на сайте кредитной организации, в 2010 г. он сменил название на «Народный банк». Банк участвует в системе страхования вкладов, вкладчики получат 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных