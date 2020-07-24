ЦБ аннулировал лицензию «Народного банка»

«Народный банк» был основан в 1992 г. как банк «Лакма», указано на сайте кредитной организации, в 2010 г. он сменил название на «Народный банк». Банк участвует в системе страхования вкладов, вкладчики получат 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.