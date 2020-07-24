ЦБ аннулировал лицензию «Народного банка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Народного банка», сообщает регулятор на своем сайте. Банк нарушал законы, касающиеся предптвращения отмывания денег и финансирования терорризма, а также занижал величину необходимых резервов на возможные потери. В ЦБ отмечают, что в течение последних 12 месяцев регулятор уже ограничивал осуществление «Народным банком» ряда банковских операций.
ЦБ посчитал значительный объем операций с нерезидентами, проводимых «Народным банком», информацию о них регулятор передал в правоохранительные органы. Также в ЦБ отмечают, что объем банковских гарантий «Народного банка» в несколько раз превышал размер собственных средств.
«Народный банк» был основан в 1992 г. как банк «Лакма», указано на сайте кредитной организации, в 2010 г. он сменил название на «Народный банк». Банк участвует в системе страхования вкладов, вкладчики получат 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.