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Следствие попросило арестовать замглавы Минэнерго Тихонова на два месяца

Ведомости

Следствие просит арестовать заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, подозреваемого в причастности к хищению более 600 млн руб. бюджетных средств, до 8 ноября 2020 г., сообщает пресс-служба Басманного суда. Аналогичные запросы поступили в отношении его предполагаемых подельников.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова А. В., Серебрякова В. Ю., Рыжкова Р. В. и Макарова В. П., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 г.», ‒ сказано в сообщении суда.

Тихонов был задержан накануне, 8 сентября. Сегодня Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета единому государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго (ФГБУ «Российское энергетическое агентство») для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. 

Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики, где, в частности, отвечает за разработку и совершенствование государственной информационной системы ТЭКа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных