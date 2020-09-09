Следствие попросило арестовать замглавы Минэнерго Тихонова на два месяца
Следствие просит арестовать заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, подозреваемого в причастности к хищению более 600 млн руб. бюджетных средств, до 8 ноября 2020 г., сообщает пресс-служба Басманного суда. Аналогичные запросы поступили в отношении его предполагаемых подельников.
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова А. В., Серебрякова В. Ю., Рыжкова Р. В. и Макарова В. П., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 г.», ‒ сказано в сообщении суда.
Тихонов был задержан накануне, 8 сентября. Сегодня Следственный комитет России заявил о его причастности к хищению не менее 603 млн руб. ‒ части средств, выделенных из бюджета единому государственному информационно-техническому комплексу Минэнерго (ФГБУ «Российское энергетическое агентство») для создания информационной системы. Вместе с Тихоновым по делу проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты российской группы IT-компаний «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
Тихонов был гендиректором Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики, где, в частности, отвечает за разработку и совершенствование государственной информационной системы ТЭКа.