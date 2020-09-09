Следствие попросило арестовать замглавы Минэнерго Тихонова на два месяца

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова А. В., Серебрякова В. Ю., Рыжкова Р. В. и Макарова В. П., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 г.», ‒ сказано в сообщении суда.