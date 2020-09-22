BBC: Абрамович тайно выкупал права на конкурирующих с «Челси» футболистов

Согласно отчетам, Абрамович, которому «Челси» принадлежит с 2003 г., приобретал права на владение футболистами через свою офшорную компанию Leiston Holdings. Как поясняет BBC, такая практика называется TPO («third-party ownership») и подразумевает выкуп инвесторами доли будущей трансферной стоимости спортсмена у нуждающихся в деньгах клубов. С 2008 г. TPO запрещена в английской премьер-лиге, а с 2015 г. – во всем мире.