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BBC: Абрамович тайно выкупал права на конкурирующих с «Челси» футболистов

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Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович мог тайно владеть правами на сторонних игроков, сообщает BBC со ссылкой на секретные отчеты финансовой разведки США (FinCEN). Такие покупки могли приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть игроками других клубов.

Согласно отчетам, Абрамович, которому «Челси» принадлежит с 2003 г., приобретал права на владение футболистами через свою офшорную компанию Leiston Holdings. Как поясняет BBC, такая практика называется TPO («third-party ownership») и подразумевает выкуп инвесторами доли будущей трансферной стоимости спортсмена у нуждающихся в деньгах клубов. С 2008 г. TPO запрещена в английской премьер-лиге, а с 2015 г. – во всем мире.

Согласно информации FinCEN, подобную сделку Абрамович провел в отношении перуанского футболиста Андре Каррильо. По данным BBC, в 2011 г. Leiston Holdings предоставила португальскому клубу «Спортинг» 1 млн евро, чтобы помочь выкупить игрока у «Альянса Лима». В 2014 г. в рамках Лиги чемпионов «Спортинг» дважды играл с «Челси». То есть формально Абрамовичу принадлежали 12 игроков на поле, подчеркивает BBC.

«Я не думаю, что владелец футбольного клуба может иметь право владеть игроками других футбольных клубов. Именно поэтому стороннее владение запрещено», – цитирует издание экс-президента Футбольной ассоциации Англии Лорда Трисмана.

При этом представитель Абрамовича сообщила BBC, что сделки с участием Leiston Holdings «относятся к периоду до того, как ФИФА изменила свои правила». Она подчеркнула, что конфиденциальность транзакций не говорит об их незаконности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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