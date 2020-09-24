Сбербанк представил банкомат с функцией распознавания лиц
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин представил новый формат банкоматов с голосовым управлением и функцией распознавания лиц. Презентация экосистемы и бренда «Сбер» с участием председателя правления Германа Грефа прошла в онлайн-формате.
Через банкомат можно будет вызвать такси, заказать еду или купить билет в кино. «Это абсолютно новый банкомат от и до», – отметил Ведяхин.
23 сентября Сбербанк провел масштабную презентацию новых продуктов своей экосистемы, и в частности, «эмоциональных» виртуальных помощников, банкомата с функцией биометрии и системы распознавания лиц, нового формата офисов и комплексной подписки на сервисы Сбера.