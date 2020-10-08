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ВТБ впервые проведет форум «Россия зовет!» в онлайн-формате

Ведомости

Инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в этом году состоится в формате онлайн 29 и 30 октября, сообщила пресс-служба банка.

«Новая реальность, с которой мир столкнулся в 2020 г, значительно трансформировала традиционные методы ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику и рынки, ускорила трансформацию и диджитализацию многих процессов», – заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, новый онлайн-формат форума позволит привлечь к обсуждению этих тем спикеров «из числа авторитетных экспертов различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира».

Основная тема форума – «Глобальные вызовы, собственные решения». В рамках мероприятия состоятся три сессии, где будут обсуждаться макроэкономика и влияние пандемии коронавируса на глобальные рынки, денежно-кредитная политика мировых центральных банков, производительность труда и занятость населения, современные финансовые инструменты, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Форум «Россия зовет!» проходит с 2009 г. ежегодно. Участие в нем принимают в том числе представители госструктур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. Впервые форум будет транслироваться на широкую аудиторию. Мероприятие позволит услышать дискуссии экспертов из студий в странах Европы, Азии, США и Ближнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных