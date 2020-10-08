ВТБ впервые проведет форум «Россия зовет!» в онлайн-формате

«Новая реальность, с которой мир столкнулся в 2020 г, значительно трансформировала традиционные методы ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику и рынки, ускорила трансформацию и диджитализацию многих процессов», – заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, новый онлайн-формат форума позволит привлечь к обсуждению этих тем спикеров «из числа авторитетных экспертов различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира».