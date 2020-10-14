Минфин предложил выделить еще 5,5 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой

Ранее, 15 сентября, Минфин предложил расширить программу поддержки многодетных семей, распространив ее на ипотеку на строительство индивидуального жилого дома, покупку недостроенного дома или доли в жилом помещении, если семья становится собственником помещения. Кроме того, 450 000 руб. предложили давать также гражданам, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу.