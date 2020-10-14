Минфин предложил выделить еще 5,5 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой
Минфин внес в правительство проект распоряжения о выделении дополнительных 5,5 млрд руб. из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщила пресс-служба ведомства. В соответствии с программой, семьи, где с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 000 руб.
«Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, — позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия», — заявил министр финансов Антон Силуанов.
По оценкам ведомства, общий объем средств на поддержку многодетных семей по данной программе составит 40,5 млрд руб., что эквивалентно 90 000 выплат.
Ранее, 15 сентября, Минфин предложил расширить программу поддержки многодетных семей, распространив ее на ипотеку на строительство индивидуального жилого дома, покупку недостроенного дома или доли в жилом помещении, если семья становится собственником помещения. Кроме того, 450 000 руб. предложили давать также гражданам, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу.