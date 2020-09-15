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Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

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Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство законопроект, в котором предлагается расширить программу госфинансирования ипотеки для многодетных семей с выплатой в 450 000 руб., сообщила пресс-служба Минфина.

Программу предлагается распространить на ипотеку на строительство индивидуального жилого дома и покупку недостроенного дома. Также 450 000 руб. предлагается давать семьям, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу. Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.

«Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей», – пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Право на получение выплаты в 450 000 руб. имеют российские семьи, в которых с 1 января 2019 г. родился третий или последующий ребенок.

Ранее по теме: Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят во втором чтении

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных