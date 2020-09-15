Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных
Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство законопроект, в котором предлагается расширить программу госфинансирования ипотеки для многодетных семей с выплатой в 450 000 руб., сообщила пресс-служба Минфина.
Программу предлагается распространить на ипотеку на строительство индивидуального жилого дома и покупку недостроенного дома. Также 450 000 руб. предлагается давать семьям, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу. Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.
«Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей», – пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Право на получение выплаты в 450 000 руб. имеют российские семьи, в которых с 1 января 2019 г. родился третий или последующий ребенок.