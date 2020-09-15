Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Программу предлагается распространить на ипотеку на строительство индивидуального жилого дома и покупку недостроенного дома. Также 450 000 руб. предлагается давать семьям, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу. Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.