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Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят во втором чтении

Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям прошел второе чтение в Госдуме, говорится в материалах нижней палаты парламента. Согласно документу, право на 450 000 руб. компенсаций из средств бюджета получат отец или мать, которые являются заемщиками и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родится третий ребенок или последующие дети. Эти средства будут выделены однократно на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки. Также остатки этой суммы могут быть использованы на погашение процентов по кредиту.

С инициативой о компенсациях для многодетных семей выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Он предложил ввести эту меру «задним числом» – с 1 января 2019 г. Путин напомнил, что с 2007 г. за второго рожденного или усыновленного ребенка российская семья может получить материнский капитал в 453 000 руб. С учетом новой выплаты семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 руб., посчитал президент. По его словам, эта сумма позволит оплатить значительную часть от стоимости жилья в регионах.

Внесли совместный законопроект в Госдуму в начале мая спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Володин тогда пообещал, что законопроект будет в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы, передавал ТАСС.