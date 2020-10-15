Россияне после пика пандемии стали реже платить картой в супермаркетах
Россияне в третьем квартале 2020 г. стали реже расплачиваться банковскими картами в супермаркетах по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся прошлый пик распространения коронавируса, говорится в исследовании СберИндекс и «Платформа ОФД».
По данным аналитиков, доля платежей наличными в сегментах «Магазин у дома» увеличилась на 1,7 п.п., «Гипермаркет» — на 2,2 п.п., «Супермаркет» — на 3,1 п.п. Больше всего увеличилась доля оплат наличными в категории «Одежда» — на 4,3 п.п. В исследовании отмечается, что изменение показателя связано с возвращением офлайн-торговли.
Повышение доли безналичных расчетов чаще всего отмечается в сегменте общепита: в ресторанах показатель вырос на 6,6 п.п., в сегменте фастфуда – на 6,4 п.п., в кафе и столовых – на 3,8 п.п. Наибольшая доля безналичных платежей зарегистрирована в ресторанах – 77,1%, сегменте одежды – 73,2% и электроники – 70%. Самый низкий показатель – в сегменте «Магазины у дома» — 50,6%, гипермаркетах и строительных и хозтоварных магазинах – по 58,4%.
Доля безналичного расчета по итогам третьего квартала, согласно исследованию, составила 53,6%. «Этот уровень является нехарактерно высоким; нарушение обычной сезонности сохраняется второй квартал подряд. Причина такого отклонения, однако, понятна. Потребители не желают лишний раз иметь дело с наличными средствами — в первую очередь из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Напомним, что, согласно последним исследованиям, COVID-19 живёт на поверхностях купюр до четырёх недель», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию аналитики Boston Consulting Group (BCG), Россия заняла четвертое место в рейтинге стран, где население во время пандемии активно отказывалось от наличных в пользу безналичных расчетов. По итогам 2010−2018 гг. в России зафиксировали 30-кратный рост числа безналичных платежей: в год на одного человека приходилось 172 транзакции (против 5,8 ранее), писал РБК.