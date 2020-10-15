Россияне после пика пандемии стали реже платить картой в супермаркетах

Повышение доли безналичных расчетов чаще всего отмечается в сегменте общепита: в ресторанах показатель вырос на 6,6 п.п., в сегменте фастфуда – на 6,4 п.п., в кафе и столовых – на 3,8 п.п. Наибольшая доля безналичных платежей зарегистрирована в ресторанах – 77,1%, сегменте одежды – 73,2% и электроники – 70%. Самый низкий показатель – в сегменте «Магазины у дома» — 50,6%, гипермаркетах и строительных и хозтоварных магазинах – по 58,4%.