Аналитики посчитали рост популярности цифровых сервисов опасным для банков

По мнению аналитиков, традиционные банки Европы и Америки пока сохраняют свое конкурентное преимущество благодаря широкому ассортименту потребительских финансовых продуктов. Однако впоследствии они будут испытывать большее давление со стороны цифровых конкурентов и небольших нишевых игроков в сфере финансовых технологий. В Китае, например, доминирующую долю на рынке уже занимают крупнейшая платежная система Alipay, входящая в Alibaba Group, и Weixin Pay от Tencent.