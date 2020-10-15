Аналитики посчитали рост популярности цифровых сервисов опасным для банков
Цифровизация и развитие новых технологий, наблюдаемые сейчас, усиливают конкуренцию между традиционными банками и платежными онлайн-сервисами в сфере розничных платежей и приводят к ослаблению доминирующей позиции первых, следует из исследования рейтингового агентства Moody’s «Глобальная цифровизация ставит под сомнение доминирование традиционных банков в сфере розничных платежей».
По мнению аналитиков, традиционные банки Европы и Америки пока сохраняют свое конкурентное преимущество благодаря широкому ассортименту потребительских финансовых продуктов. Однако впоследствии они будут испытывать большее давление со стороны цифровых конкурентов и небольших нишевых игроков в сфере финансовых технологий. В Китае, например, доминирующую долю на рынке уже занимают крупнейшая платежная система Alipay, входящая в Alibaba Group, и Weixin Pay от Tencent.
Из-за роста популярности новых цифровых платежных инструментов, более удобных для потребителей, банки уже не будут осуществлять наибольшую часть розничных электродных транзакций, предупредили в Moody’s. В результате им станет тяжелее приобретать новых клиентов и наращивать продажи, в том числе кредитных продуктов.
Чтобы конкурировать с онлайн-сервисами, банки будут вынуждены искать новые способы привлечения клиентов. Например, увеличивать ставки по депозитам, считают аналитики. Кроме того, им придется вести деятельность с более низкой маржой и одновременно направлять «огромные инвестиции» на развитие собственных технологий, чтобы конкурировать с технологическими сервисами. Это будет способствовать консолидации глобальной банковской системы, считают в Moody’s.