Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Аналитики посчитали рост популярности цифровых сервисов опасным для банков

Ведомости

Цифровизация и развитие новых технологий, наблюдаемые сейчас, усиливают конкуренцию между традиционными банками и платежными онлайн-сервисами в сфере розничных платежей и приводят к ослаблению доминирующей позиции первых, следует из исследования рейтингового агентства Moody’s «Глобальная цифровизация ставит под сомнение доминирование традиционных банков в сфере розничных платежей».

По мнению аналитиков, традиционные банки Европы и Америки пока сохраняют свое конкурентное преимущество благодаря широкому ассортименту потребительских финансовых продуктов. Однако впоследствии они будут испытывать большее давление со стороны цифровых конкурентов и небольших нишевых игроков в сфере финансовых технологий. В Китае, например, доминирующую долю на рынке уже занимают крупнейшая платежная система Alipay, входящая в Alibaba Group, и Weixin Pay от Tencent.

Из-за роста популярности новых цифровых платежных инструментов, более удобных для потребителей, банки уже не будут осуществлять наибольшую часть розничных электродных транзакций, предупредили в Moody’s. В результате им станет тяжелее приобретать новых клиентов и наращивать продажи, в том числе кредитных продуктов. 

Чтобы конкурировать с онлайн-сервисами, банки будут вынуждены искать новые способы привлечения клиентов. Например, увеличивать ставки по депозитам, считают аналитики. Кроме того, им придется вести деятельность с более низкой маржой и одновременно направлять «огромные инвестиции» на развитие собственных технологий, чтобы конкурировать с технологическими сервисами. Это будет способствовать консолидации глобальной банковской системы, считают в Moody’s.

Ранее по теме: Банк России планирует выпускать цифровые рубли

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных