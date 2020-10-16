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«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества в период пандемии

Ведомости

«Сбер» рассказал о новой схеме, которую мошенники используют для обмана клиентов. Они звонят, представляются сотрудниками прокуратуры и предлагают перевести деньги на некий «специальный счет», который принадлежит мошенникам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказал представитель банка.

В период пандемии банк выявил и другие способы мошенничества: объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсации от государства, звонки от робота, якобы помощника «Сбера». С начала 2020 г. специалисты банка зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 г. их число выросло более чем вдвое. С начала 2020 г. удалось спасти от мошенников около 40 млрд руб., принадлежащих клиентам. За весь 2019 г. показатель составил 39,7 млрд руб., говорится в сообщении.

Ранее в «Сбере» рассказывали о мошенниках, которые используют поток новостей о коронавирусе в корыстных целях. Они создают сайты-ловушки, чтобы похитить данные карты и деньги клиента, в соцсетях предлагают компенсации от госорганизаций за ущерб от вируса и т.д.

Ранее по теме: Сбербанк предупредил о новых мошенничествах из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных