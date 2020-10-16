«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества в период пандемии
«Сбер» рассказал о новой схеме, которую мошенники используют для обмана клиентов. Они звонят, представляются сотрудниками прокуратуры и предлагают перевести деньги на некий «специальный счет», который принадлежит мошенникам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказал представитель банка.
В период пандемии банк выявил и другие способы мошенничества: объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсации от государства, звонки от робота, якобы помощника «Сбера». С начала 2020 г. специалисты банка зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 г. их число выросло более чем вдвое. С начала 2020 г. удалось спасти от мошенников около 40 млрд руб., принадлежащих клиентам. За весь 2019 г. показатель составил 39,7 млрд руб., говорится в сообщении.
Ранее в «Сбере» рассказывали о мошенниках, которые используют поток новостей о коронавирусе в корыстных целях. Они создают сайты-ловушки, чтобы похитить данные карты и деньги клиента, в соцсетях предлагают компенсации от госорганизаций за ущерб от вируса и т.д.