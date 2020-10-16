«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества в период пандемии

В период пандемии банк выявил и другие способы мошенничества: объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсации от государства, звонки от робота, якобы помощника «Сбера». С начала 2020 г. специалисты банка зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 г. их число выросло более чем вдвое. С начала 2020 г. удалось спасти от мошенников около 40 млрд руб., принадлежащих клиентам. За весь 2019 г. показатель составил 39,7 млрд руб., говорится в сообщении.