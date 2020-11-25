Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в рейтинге миллиардеров
По данным Bloomberg, Маск уступил статус самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, чье состояние составляет $182 млрд. В этом их оценки с Forbes схожи. Однако издание утверждает, что глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно имеет $140,6 млрд, а не $105 млрд, как считает Bloomberg. Таким образом, последний смещает главу Tesla на третью позицию в рейтинге.
Forbes пояснил, что Маск, владеющий 21% акций Tesla, заложил более половины своей доли в компании в качестве залога по личным займам. Поэтому при оценке его состояния Forbes применил дисконт в 25% к его пакету акций. Кроме того, журнал применил дисконт в 10% к 48%-й доле предпринимателя в SpaceX.
Кроме того, при оценке состояния Маска Forbes учитывались опционы на $25 млрд, которые бизнесмен получил в мае этого года в рамках компенсационного плана в 12 траншей. В конце октября основатель Tesla получил право на четвертый транш, однако пока компания не подтвердила достижение показателя, поэтому при подсчете состояния Маска издание учло только $25 млн опционов из общего пакета.
Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 24 ноября они подорожали на 6,43%, до $555,38 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.