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Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в рейтинге миллиардеров

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск является третьим богатейшим человеком в мире, а не вторым, как заявил ранее Bloomberg, сообщает Forbes. Накануне агентство оценило состояние предпринимателя в $127,7 млрд., журнал же говорит о сумме в $126,8 млрд.

По данным Bloomberg, Маск уступил статус самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, чье состояние составляет $182 млрд. В этом их оценки с Forbes схожи. Однако издание утверждает, что глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно имеет $140,6 млрд, а не $105 млрд, как считает Bloomberg. Таким образом, последний смещает главу Tesla на третью позицию в рейтинге.

Forbes пояснил, что Маск, владеющий 21% акций Tesla, заложил более половины своей доли в компании в качестве залога по личным займам. Поэтому при оценке его состояния Forbes применил дисконт в 25% к его пакету акций. Кроме того, журнал применил дисконт в 10% к 48%-й доле предпринимателя в SpaceX.

Кроме того, при оценке состояния Маска Forbes учитывались опционы на $25 млрд, которые бизнесмен получил в мае этого года в рамках компенсационного плана в 12 траншей. В конце октября основатель Tesla получил право на четвертый транш, однако пока компания не подтвердила достижение показателя, поэтому при подсчете состояния Маска издание учло только $25 млн опционов из общего пакета.

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 24 ноября они подорожали на 6,43%, до $555,38 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.

Ранее по теме: Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных