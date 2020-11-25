Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в рейтинге миллиардеров

Кроме того, при оценке состояния Маска Forbes учитывались опционы на $25 млрд, которые бизнесмен получил в мае этого года в рамках компенсационного плана в 12 траншей. В конце октября основатель Tesla получил право на четвертый транш, однако пока компания не подтвердила достижение показателя, поэтому при подсчете состояния Маска издание учло только $25 млн опционов из общего пакета.