Траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%

В исследовании отмечается, что особенность «черной пятницы» в 2020 г. заключается в том, что рост спроса сконцентрировался в онлайн-каналах на фоне пандемии. Число покупателей онлайн фильмов, подписок игр и других цифровых товаров увеличилось в 2,3 раза по сравнению с показателем сентября и октября. Из-за скидок средний чек на покупки в этом сегменте увеличился на 15% по сравнению с предыдущими днями и составил 351 руб.