Траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%
По данным аналитиков, расходы жителей России в сегменте «Универсальные магазины» снизились на 27,5% в годовом выражении, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» — на 44,8%.
В исследовании отмечается, что особенность «черной пятницы» в 2020 г. заключается в том, что рост спроса сконцентрировался в онлайн-каналах на фоне пандемии. Число покупателей онлайн фильмов, подписок игр и других цифровых товаров увеличилось в 2,3 раза по сравнению с показателем сентября и октября. Из-за скидок средний чек на покупки в этом сегменте увеличился на 15% по сравнению с предыдущими днями и составил 351 руб.
Спрос в онлайн-магазинах одежды и аксессуаров в «черную пятницу» вырос на 25% по сравнению с 20 ноября. Сумма покупок увеличилась на 42%. Аналитики отметили, что россияне ждали «черной пятницы», чтобы сделать большие покупки. В сегменте «Бытовой техники и электроники» число покупателей в период распродаж увеличилось на 7% по сравнению с сентябрем-октябрем. Сумма покупок увеличилась на 35%, средний чек — с 4,5 тыс. до 5,7 тыс. руб. В этой категории клиенты также откладывали крупные покупки и ждали распродаж.