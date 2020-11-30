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Траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%

Ведомости

Россияне потратили на распродажах в «черную пятницу» в 2020 г. на 39,2% меньше по сравнению с 2019 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберИндекс».

По данным аналитиков, расходы жителей России в сегменте «Универсальные магазины» снизились на 27,5% в годовом выражении, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» — на 44,8%. 

В исследовании отмечается, что особенность «черной пятницы» в 2020 г. заключается в том, что рост спроса сконцентрировался в онлайн-каналах на фоне пандемии. Число покупателей онлайн фильмов, подписок игр и других цифровых товаров увеличилось в 2,3 раза по сравнению с показателем сентября и октября. Из-за скидок средний чек на покупки в этом сегменте увеличился на 15% по сравнению с предыдущими днями и составил 351 руб. 

Спрос в онлайн-магазинах одежды и аксессуаров в «черную пятницу» вырос на 25% по сравнению с 20 ноября. Сумма покупок увеличилась на 42%. Аналитики отметили, что россияне ждали «черной пятницы», чтобы сделать большие покупки. В сегменте «Бытовой техники и электроники» число покупателей в период распродаж увеличилось на 7% по сравнению с сентябрем-октябрем. Сумма покупок увеличилась на 35%, средний чек — с 4,5 тыс. до 5,7 тыс. руб. В этой категории клиенты также откладывали крупные покупки и ждали распродаж. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных