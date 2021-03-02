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ЦБ заявил о снижении спроса граждан на реструктуризацию кредитов

Ведомости

Количество обращений клиентов в российские банки по вопросу реструктуризации задолженности в период с 28 января по 24 февраля текущего года снизилось более чем на четверть в годовом выражении — до 79,5 тыс., сообщили в пресс-службе Центробанка. Такая динамика, по мнению регулятора, отражает снижение необходимости граждан в реструктуризации кредитов. 

«С 28 января по 24 февраля 2021 года банки получили 79,5 тыс. заявлений граждан на реструктуризацию кредитов, свидетельствуют данные Банка России. Это примерно на 8% выше, чем в предыдущий период, который включал продолжительные новогодние праздники. Однако по сравнению с декабрем 2020 года отмечено снижение количества заявок более чем на четверть. Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается», — говорится в сообщении ЦБ.

У предпринимателей общее число реструктурированных кредитов достигло 97,6 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок составила 97%. С 28 января по 24 февраля 2021 г. малый и средний бизнес направил в банки немногим более 5 тыс. обращений за реструктуризацией, сообщили в ЦБ. 

Всего с 20 марта 2020 г. по 24 февраля 2021 г. российские банки получили 2,35 млн обращений граждан по реструктуризации кредитов, одобрено банками было более 2 млн заявок (или 60,3%), сообщили в пресс-службе регулятора.

На данный момент банками было проведено 1,8 млн реструктуризация кредитов на 895 млрд руб. Прирост данного показателя за период с 28 января по 24 февраля составил 19,3 млрд руб. против 16 млрд руб. за январь 2021 г., свидетельствуют данные информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных