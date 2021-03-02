ЦБ заявил о снижении спроса граждан на реструктуризацию кредитов
Количество обращений клиентов в российские банки по вопросу реструктуризации задолженности в период с 28 января по 24 февраля текущего года снизилось более чем на четверть в годовом выражении — до 79,5 тыс., сообщили в пресс-службе Центробанка. Такая динамика, по мнению регулятора, отражает снижение необходимости граждан в реструктуризации кредитов.
«С 28 января по 24 февраля 2021 года банки получили 79,5 тыс. заявлений граждан на реструктуризацию кредитов, свидетельствуют данные Банка России. Это примерно на 8% выше, чем в предыдущий период, который включал продолжительные новогодние праздники. Однако по сравнению с декабрем 2020 года отмечено снижение количества заявок более чем на четверть. Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается», — говорится в сообщении ЦБ.
У предпринимателей общее число реструктурированных кредитов достигло 97,6 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок составила 97%. С 28 января по 24 февраля 2021 г. малый и средний бизнес направил в банки немногим более 5 тыс. обращений за реструктуризацией, сообщили в ЦБ.
Всего с 20 марта 2020 г. по 24 февраля 2021 г. российские банки получили 2,35 млн обращений граждан по реструктуризации кредитов, одобрено банками было более 2 млн заявок (или 60,3%), сообщили в пресс-службе регулятора.
На данный момент банками было проведено 1,8 млн реструктуризация кредитов на 895 млрд руб. Прирост данного показателя за период с 28 января по 24 февраля составил 19,3 млрд руб. против 16 млрд руб. за январь 2021 г., свидетельствуют данные информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».