ЦБ заявил о снижении спроса граждан на реструктуризацию кредитов

«С 28 января по 24 февраля 2021 года банки получили 79,5 тыс. заявлений граждан на реструктуризацию кредитов, свидетельствуют данные Банка России. Это примерно на 8% выше, чем в предыдущий период, который включал продолжительные новогодние праздники. Однако по сравнению с декабрем 2020 года отмечено снижение количества заявок более чем на четверть. Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается», — говорится в сообщении ЦБ.