TCS Group сообщила о рекордной прибыли в 2020 году

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз заявил, что TCS Group задумалась о выходе на зарубежные рынки, но это точно будет не Европа и не США. «Мы еще думаем про международную экспансию. Это не секрет. Пока изучаем, но окончательных решений не принято. Могу точно сказать, что это не Европа и не США. Дальше будет видно», — сказал Хьюз на звонке, который прошел в аудиокомнате в соцсети Clubhouse. Он также заявил, что группа рассматривает запуск ипотечного продукта. «Мы активно думаем по поводу запуска ипотеки у нас есть планы по развитию наших существующих продуктов и по запуску новых, и где-то будет фигурировать ипотека в той или иной форме», — отметил Хьюз.