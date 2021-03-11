TCS Group сообщила о рекордной прибыли в 2020 году
Выручка TCS Group Олега Тинькова (основной актив - «Тинькофф банк») в 2020 г. выросла на 21% по сравнению с 2019 г. — до 195,8 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль составила 44,2 млрд руб., что на 22% больше, чем в предыдущем году. Это рекордное значение чистой прибыли, отмечается в сообщении компании. Количество клиентов «Тинькофф» за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Компания рассчитывает, что в течение трех лет число клиентов превысит 20 млн.
Больше трети выручки и прибыли (по 37%) TCS Group принесли некредитные продукты - Tinkoff Black, «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф бизнес» и «Тинькофф эквайринг». Их совокупная выручка выросла на 47% и составила 73 млрд руб. Это 37% в общей выручке группы. Прибыль некредитных направлений до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 20,6 млрд руб. Больше всего выросло направление «Тинькофф инвестиций» — выручка увеличилась более чем в восемь раз до 8,1 млрд руб. В декабре 2020 г. более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже являлись клиентами брокерской платформы «Тинькофф», утверждают в компании. Общее число клиентов «Тинькофф инвестиции» к концу года превысило 1,25 млн человек.
Несмотря на рекордную прибыль, компания планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 г., «поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса». Представитель компании не уточнил, в какие конкретно направления планируется вкладывать средства. При этом отметил, что детали направлений роста могут быть озвучены на дне стратегии, который пройдет 7 апреля. На фоне новостей о приостановке выплаты дивидендов глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group снижались на Московской бирже более чем на 3,72% до 3 615,8 руб., следует из данных торговой площадки.
Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз заявил, что TCS Group задумалась о выходе на зарубежные рынки, но это точно будет не Европа и не США. «Мы еще думаем про международную экспансию. Это не секрет. Пока изучаем, но окончательных решений не принято. Могу точно сказать, что это не Европа и не США. Дальше будет видно», — сказал Хьюз на звонке, который прошел в аудиокомнате в соцсети Clubhouse. Он также заявил, что группа рассматривает запуск ипотечного продукта. «Мы активно думаем по поводу запуска ипотеки у нас есть планы по развитию наших существующих продуктов и по запуску новых, и где-то будет фигурировать ипотека в той или иной форме», — отметил Хьюз.
Банк уже занимался ипотечным кредитованием. В 2015 г. он открыл сервис «Тинькофф Ипотека». Сервис помогал с оформлением документов, подбором недвижимости и её страхованием. Однако в 2019 г. группа объявила о его закрытии, объяснив это тем, что выбранная модель развития продукта не может быть прибыльной в России.