Курс евро превысил 89 рублей впервые с начала июня
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 89 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня.
На 15.03 мск курс евро составил 89,18 руб., что на 1,25% выше по сравнению с закрытием торгов предыдущей сессии. К 15.17 мск евро замедлил рост, курс составлял 89,02 руб. (+1,06% к закрытию торгов предыдущей сессии). Курс доллара на 15.23 мск рос на 0,5% и составлял 75,19 руб. Сегодня он превысил отметку в 75 руб. впервые с 4 мая.
Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE упала до $73,24 за баррель (-0,259%) по состоянию на 10.25 мск, а марки WTI — до $71,180 за баррель (-0,448%).