Курс евро превысил 89 рублей впервые с начала июня

На 15.03 мск курс евро составил 89,18 руб., что на 1,25% выше по сравнению с закрытием торгов предыдущей сессии. К 15.17 мск евро замедлил рост, курс составлял 89,02 руб. (+1,06% к закрытию торгов предыдущей сессии). Курс доллара на 15.23 мск рос на 0,5% и составлял 75,19 руб. Сегодня он превысил отметку в 75 руб. впервые с 4 мая.