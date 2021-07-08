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Курс евро превысил 89 рублей впервые с начала июня

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 89 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня. 

На 15.03 мск курс евро составил 89,18 руб., что на 1,25% выше по сравнению с закрытием торгов предыдущей сессии. К 15.17 мск евро замедлил рост, курс составлял 89,02 руб. (+1,06% к закрытию торгов предыдущей сессии). Курс доллара на 15.23 мск рос на 0,5% и составлял 75,19 руб. Сегодня он превысил отметку в 75 руб. впервые с 4 мая. 

Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE упала до $73,24 за баррель (-0,259%) по состоянию на 10.25 мск, а марки WTI — до $71,180 за баррель (-0,448%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных