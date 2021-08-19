Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с мая
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $67 за баррель впервые с 24 мая, следует из данных торговой площадки.
По данным на 10:04 она опустилась на 2,24% и составила $66,7 за баррель.
В это же время цена на сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI опустилась на 2,58% и составила $63,77 за баррель.
Ранее ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и конденсата на 2021 и 2022 гг., сообщалось в докладе организации, опубликованном 12 августа. Их производство в странах вне ОПЕК в 2021 г. вырастет на 1,1 млн барр./сутки до 64 млн барр./сутки в среднем по году, в 2022 г. – на 2,94 млн барр./сутки до 66,94 млн барр./сутки.
Это означает, что в 2022 г. мировая добыча нефти выйдет на допандемийный уровень, который в I квартале 2020 г. составлял 66,9 млн барр./сутки. Средняя добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК в 2020 г. составляла лишь 62,91 млн барр./сутки.