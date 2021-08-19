В ЦБ назвали число воспользовавшихся ипотечными каникулами россиян

Закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вступил в силу в России 31 июля 2019 г. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.