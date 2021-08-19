В ЦБ назвали число воспользовавшихся ипотечными каникулами россиян
Около 50 000 россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года с момента вступления в силу соответствующего закона, заявил руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в ходе Всероссийского экспертного онлайн-марафона.
«Это 0,5%, это примерно 50 000 граждан», – сказал Мамута, отметив, что 85% из них смогли восстановить платежеспособность в течение положенных шести месяцев (цитата по ТАСС).
Закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вступил в силу в России 31 июля 2019 г. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.
Ввести ипотечные каникулы предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 г. Спустя несколько дней соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.