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В ЦБ назвали число воспользовавшихся ипотечными каникулами россиян

Ведомости

Около 50 000 россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года с момента вступления в силу соответствующего закона, заявил руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в ходе Всероссийского экспертного онлайн-марафона.

«Это 0,5%, это примерно 50 000 граждан», – сказал Мамута, отметив, что 85% из них смогли восстановить платежеспособность в течение положенных шести месяцев (цитата по ТАСС).

Закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вступил в силу в России 31 июля 2019 г. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.

Ввести ипотечные каникулы предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 г. Спустя несколько дней соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах» для самозанятых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных