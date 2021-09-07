Цена биткойна упала почти на 10%
Стоимость биткойна в ходе сегодняшних торгов упала до $46 759 за штуку к 18.50 мск, снизившись за сутки на 9,52%, следует из данных CoinMarketCap. В 18.09 мск цена биткойна снижалась до $44 673, однако потом криптовалюта частично отыграла потери.
Стоимость биткойна 6 сентября в 6.19 мск достигла $52 920 за штуку, что является максимальным значением с 12 мая этого года. Криптовалюта стала дорожать на фоне ее официального признания как платежного средства в Сальвадоре. Соответствующий закон был принят в стране в июне и сегодня вступил в силу. Накануне президент Сальвадора Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн, уточняет телеканал CNBC. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа.
Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.
Кроме того, в конце зимы председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткойн с финансовой пирамидой. Свою позицию он аргументировал тем, что у криптовалюты нет реальной потребительской стоимости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября исключил возможность официального признания биткойна в качестве платежного средства в России. По его словам, «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам ничего, кроме вреда, финансовой, экономической системе нанести не может».