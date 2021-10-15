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Набиуллина назвала валюту, в которой хранит сбережения

Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани», что хранит личные сбережения в рублях.

«Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение — это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — заявила Набиуллина.

По ее словам, россияне также доверяют рублю, поскольку в основном хранят деньги в рублевых депозитах. Регулятор работает над большей привлекательностью валюты для вкладчиков. «Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли», — подчеркнула глава ЦБ.

В июне Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» назвала самую опасную стратегию сбережений. По словам, меньше всего стоит доверять спекулятивным криптоактивам, поскольку их «цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными». Она напомнила, что Центробанк никогда не дает советов о том, куда следует инвестировать, однако «в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно».

Вчера, 14 октября, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился до минимума с июля 2020 г. и составил 71,32 руб. Курс евро также снизился до минимума с июля прошлого года – 82,75 руб. Курс доллара, установленный ЦБ на 15 октября 2021 г., — 71,78 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных