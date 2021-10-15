Набиуллина назвала валюту, в которой хранит сбережения

В июне Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» назвала самую опасную стратегию сбережений. По словам, меньше всего стоит доверять спекулятивным криптоактивам, поскольку их «цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными». Она напомнила, что Центробанк никогда не дает советов о том, куда следует инвестировать, однако «в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно».