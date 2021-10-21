Структура Абрамовича купила акции «Ренессанс страхования» в ходе IPO на 1,6 млрд рублей

До проведения IPO контролирующим акционером являлась компания «Холдинг Ренессанс страхование» (51,12%), которой владеют через Sputnik Management Services Limited Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов, 12,08% принадлежит фонду Baring Vostok через компанию Notivia Ltd., 9,99% — Centimus Investments Limited Романа Абрамовича, 9,55% — Laypine Ltd. Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, Андрею Городилову и Сергею Рябцеву принадлежало 4,77%, 4,33% и 3,5% соответственно. После проведения размещения доля Sputnik Йордана и партнеров сократится до 38,34%, Baring Vostok до 8,89%, Абрамова — с 9,55% до 7,02%, Фролова — с 4,77% до 3,51%, Городилова — с 4,33% до 3,19%, Рябцова — с 3,5% до 2,58%.