Структура Абрамовича купила акции «Ренессанс страхования» в ходе IPO на 1,6 млрд рублей
Структура бизнесмена Романа Абрамовича Centimus Investments Limited в ходе IPO «Ренессанс страхования» 21 октября на Мосбирже выкупила около 13,3 млн акций, следует из материалов страховой компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Исходя из цены размещения в 120 руб. за бумагу, сумма сделки составляет около 1,6 млрд руб.
До IPO «Ренессанс страхования» доля Centimus составляла 9,99%. Приобретаемые компанией Абрамовича акции — это около 9% от базового объема IPO. Компания предложила инвесторам 147,3 млн новых акций и 14,7 млн существующих, что составляет 29,1% акционерного капитала. Соответственно, доля Centimus после сделки составит 9,73%, говорится в материалах компании.
Объем привлеченных средств в ходе IPO составил 17,7 млрд руб., ее капитализация с учетом привлеченных средств — 66,8 млрд руб. (около $0,95 млрд). «Привлеченные средства будут использованы для развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании», — сказано в сообщении.
Акции «Ренессанс страхования» в начале торгов на Мосбирже резко подорожали на 24,63% — до 149,56 руб. за бумагу, но очень скоро рост сменился падением и котировки опустились на 3,14% до 116,2 руб. — ниже цены размещения. По состоянию на 13:11 по мск бумаги торговались на отметке 119,27 руб. за бумагу.
В материалах компании сказано, что сделкой также предусмотрен опцион на допразмещение до 10% от базового объема IPO. Опцион доразмещения будет открыт на период до 30 дней, начиная с 21 октября 2021 г. При условии его реализации доля free float составит 26,7%.
До проведения IPO контролирующим акционером являлась компания «Холдинг Ренессанс страхование» (51,12%), которой владеют через Sputnik Management Services Limited Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов, 12,08% принадлежит фонду Baring Vostok через компанию Notivia Ltd., 9,99% — Centimus Investments Limited Романа Абрамовича, 9,55% — Laypine Ltd. Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, Андрею Городилову и Сергею Рябцеву принадлежало 4,77%, 4,33% и 3,5% соответственно. После проведения размещения доля Sputnik Йордана и партнеров сократится до 38,34%, Baring Vostok до 8,89%, Абрамова — с 9,55% до 7,02%, Фролова — с 4,77% до 3,51%, Городилова — с 4,33% до 3,19%, Рябцова — с 3,5% до 2,58%.
«Ренессанс страхование» — одна из крупнейших в России страховых компаний. В 2017 г. была закрыта сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». В объединенную компанию вошли «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп».
Активы компаний, которые вошли в новую структуру, по международным стандартам на конец 2016 г. оценивались экспертами АКРА в 65-75 млрд руб., капитал – 15-20 млрд руб. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в I квартале 2021 г. компании «Ренессанса» вместе занимали 4,5% российского страхового рынка.