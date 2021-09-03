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СМИ узнали о планах страховой компании Йордана и Абрамовича выйти на IPO

Ведомости

«Ренессанс страхование» выбрало банки для подготовки к проведению IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ими стали JPMorgan, Credit Suisse Group и ВТБ. Оценка компании может достичь $1 млрд. 

По данным источников агентства, листинг страховой компании может пройти уже в этом году. Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse  от комментариев отказались. Представитель «Ренессанс страхования» сообщил, что компания  рассматривает «все варианты стратегического развития, включая возможность IPO».

«Ренессанс страхование» — одна из крупнейших в России страховых компаний. 52,12% акций ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» принадлежит «Группе Спутник», ей владеет Борис Йордан, состояние которого Forbes оценивает в $1,9 млрд. 

24 мая структуры Романа Абрамовича вошли в состав акционеров АО «Группа Ренессанс Страхование», говорилось в сообщении в ленте раскрытия информации и данных на сайте страховщика. Компании «Грано» принадлежит 9,99% акций «Ренессанс Страхования», у «Инвест АГ»  — 9,55%. Миноритарным пакетом в страховой компании также владеет инвестфонд Baring Vostok.

В 2017 г. была закрыта сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». В объединенную компанию вошли «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп». 

Активы компаний, которые вошли в новую структуру, по международным стандартам на конец 2016 г. оценивались экспертами АКРА в в 65-75 млрд руб., капитал – 15-20 млрд руб.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в I квартале 2021 г. компании «Ренессанса» вместе занимали 4,5% российского страхового рынка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных