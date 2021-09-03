СМИ узнали о планах страховой компании Йордана и Абрамовича выйти на IPO
По данным источников агентства, листинг страховой компании может пройти уже в этом году. Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse от комментариев отказались. Представитель «Ренессанс страхования» сообщил, что компания рассматривает «все варианты стратегического развития, включая возможность IPO».
«Ренессанс страхование» — одна из крупнейших в России страховых компаний. 52,12% акций ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» принадлежит «Группе Спутник», ей владеет Борис Йордан, состояние которого Forbes оценивает в $1,9 млрд.
24 мая структуры Романа Абрамовича вошли в состав акционеров АО «Группа Ренессанс Страхование», говорилось в сообщении в ленте раскрытия информации и данных на сайте страховщика. Компании «Грано» принадлежит 9,99% акций «Ренессанс Страхования», у «Инвест АГ» — 9,55%. Миноритарным пакетом в страховой компании также владеет инвестфонд Baring Vostok.
В 2017 г. была закрыта сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». В объединенную компанию вошли «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп».
Активы компаний, которые вошли в новую структуру, по международным стандартам на конец 2016 г. оценивались экспертами АКРА в в 65-75 млрд руб., капитал – 15-20 млрд руб.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в I квартале 2021 г. компании «Ренессанса» вместе занимали 4,5% российского страхового рынка.