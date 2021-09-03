СМИ узнали о планах страховой компании Йордана и Абрамовича выйти на IPO

По данным источников агентства, листинг страховой компании может пройти уже в этом году. Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse от комментариев отказались. Представитель «Ренессанс страхования» сообщил, что компания рассматривает «все варианты стратегического развития, включая возможность IPO».