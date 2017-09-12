ФАС одобрила слияние «Ренессанс страхования» и НПФ «Благосостояние» А. Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила объединение активов группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». Решение было принято 31 августа по итогам анализа состояния рынка страховых услуг, в результате которого не было выявлено свидетельств возможного ограничения конкуренции, сообщила замруководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Структура сделки не раскрывается, так как ходатайству об объединении был присвоен гриф «коммерческая тайна», отметила Беляева.

В объединенную компанию войдут «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп», работать она будет под брендом «Ренессанс страхование», рассказывал ранее владелец группы Борис Йордан. Какие бренды будут сохранены, решится в течение трех месяцев после разработки стратегии развития новой компании, уточнял он. При этом планируется сохранить бренд «Интач», отмечал Йордан.

Контроль над новой структурой (52,1%) через группу «Спутник» сохранится у Бориса Йордана, рассказывал он. При этом УК «Трансфингруп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние») получит долю в 35,8%, у Baring Vostok будет 12,1%.

Сумма сделки составит 27 млрд руб., Baring Vostok вложит 3,2 млрд руб., другие участники не раскрывают размер своих инвестиций.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей «Ренессанс страхования» и НПФ «Благосостояние».