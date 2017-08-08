«Ренессанс страхование» и «Благосостояние» подали заявку на слияние

К середине – концу августа 2017 г. стороны ждут одобрения сделки со стороны ФАС и ЦБ, говорил в начале июля владелец группы «Ренессанс страхование» Борис Йордан (на фото справа) А. Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила документы для предварительного согласия на сделку между группой «Ренессанс страхование» и группой «Благосостояние» 2 августа, рассказала «Ведомостям» заместитель начальника управления контроля финансовых рынков антимонопольного ведомства Лилия Беляева, отказавшись раскрыть структуру сделки. К середине – концу августа 2017 г. стороны ждут одобрения сделки со стороны ФАС и ЦБ, говорил в начале июля владелец группы «Ренессанс страхование» Борис Йордан.

В объединенную структуру войдут «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп», уточнял Йордан: группа будет объединяться под брендом «Ренессанс страхование», бренд «Интач» также планируется сохранить. «Благосостояние» бренд вернется в пенсионный фонд, НПФ», - сказал он. Вопрос о брендах будет решен в течение трех месяцев, когда будет готова стратегия развития объединенной структуры, отметил Йордан.

Стороны договорились, указывал он, что у него сохранится контроль над объединенной структурой через группу «Спутник» - 52,1% долей, УК «Трансфингруп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», получит еще 35,8%, а Baring Vostok – 12,1%. Слияние займет примерно год, ожидает он. В перспективе объединенная компания может выйти на IPO, говорил исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.

Сумма сделки – 27 млрд руб., размер инвестиций не раскрывал никто, кроме Baring Vostok, – 3,2 млрд руб. Докапитализировать объединенную компанию, по словам Йордана, не придется. Заменять часть активов группы «Ренессанс страхование», как планировалось ранее, - тоже. Ей нужно было заместить активы и добавить новые в общей сложности на 15 млрд руб., рассказывал в мае 2016 г. член совета директоров «Ренессанса» Сергей Рябцов. Йордан со своей стороны рассказывал, что замена активов производится в рамках двухлетнего плана повышения ликвидности, который согласовал ЦБ. «Ренессанс» успела заменить активы на 10,5 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО за 2016 г.

Страховой бизнес группы «Благосостояние» в несколько раз меньше, чем у «Ренессанса, говорил Новожилов, поэтому стороны хотят заработать на экономии издержек и «сделать сбалансированную компанию по всем сегментам страхового рынка». «Смысл сделки не просто гигантомания, а в том, что это будет технологичная компания с правильным каналом продаж и без гигантской сети», - пояснял Новожилов.