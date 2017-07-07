Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Страховка под стук колес
Борис Йордан договорился с группой «Благосостояние» о слиянии страховых активов
Переговоры идут с прошлого года, сделка наконец подписана
- Михаил Тегин
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Борис Йордан договорился с группой «Благосостояние» о слиянии страховых активов
А. Гордеев / Ведомости
Борис Йордан, владелец группы «Ренессанс страхование», договорился с группой «Благосостояние», подконтрольной РЖД, о слиянии страховых активов, сообщил бизнесмен в четверг. Одним из инвесторов в сделке стали фонды Baring Vostok.
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