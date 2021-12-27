ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.