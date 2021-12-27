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Финансы

ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Ведомости

Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ. 

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — сообщила пресс-служба (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.

Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать представление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику. 

Ранее по теме: РБК: ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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