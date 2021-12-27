ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц
Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — сообщила пресс-служба (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.
Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать представление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику.