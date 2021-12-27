РБК: ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

Согласно разъяснениям Центробанка, в новую отчетность должны включаться все переводы с карты на карту, со счета на счет, с одного электронного кошелька на другой, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физлица между своими счетами в одном банке, переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и т. д.