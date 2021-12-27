РБК: ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами
Центробанк отправил банкам новую форму отчетности о переводах между физлицами, согласно которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех подобных транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов, сообщил РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке. Получение такой формы отчетности подтвердил представитель Qiwi.
Зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр пояснил изданию, что ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг переводов между физлицами с января следующего года. В Qiwi изданию сообщили, что ЦБ уведомил о планах периодически запрашивать данные о p2p-переводах с 2022 г.
Согласно разъяснениям Центробанка, в новую отчетность должны включаться все переводы с карты на карту, со счета на счет, с одного электронного кошелька на другой, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физлица между своими счетами в одном банке, переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и т. д.
В новую форму отчетности не будут включать переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание и переводы юрлицам и ИП. Банки должны будут передавать ЦБ номера карт отправителя и получателя денег, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, его сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д. Отчетность должны будут предоставлять банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, которые предоставляют интернет-сервисы для переводов между физлицами, магазины и юрлица, если они предоставляют онлайн-сервисы перевода денег.
Представитель ЦБ рассказал изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику. Банк России будет запрашивать данные по всем переводам за определенный период, в отдельных случаях — по конкретным операциям, например, по конкретным банковским картам или определенным физлицам.
Позже в ЦБ заявили, что Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пишет ТАСС.