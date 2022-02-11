Россияне стали больше платить по просроченным кредитам

По данным ассоциации, самый большой платеж в прошлом году был по автокредитам – 8672 руб., самый маленький – на POS (потребительский кредит или заём на покупку конкретного товара) — 2883 руб. Также выросла контактность должников – в 2021 г. она составляла 30,8-36,4%, а в 2020 г. – не более 35,8%. Доля сдержанных обещаний выросла до 46,6-66,1%, а в 2020 г. не превышала 65,4%. Меньше всего хотели идти на контакт должники по POS-кредитам, а больше всего – россияне с долгами по автокредитам.