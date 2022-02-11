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Финансы

Россияне стали больше платить по просроченным кредитам

Ведомости

Средний платеж в счет погашения кредитов с просрочкой более 90 дней, купленных коллекторами, вырос на 7,9-31,7% в зависимости от вида займа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ассоциации, самый большой платеж в прошлом году был по автокредитам – 8672 руб., самый маленький – на POS (потребительский кредит или заём на покупку конкретного товара) — 2883 руб. Также выросла контактность должников – в 2021 г. она составляла 30,8-36,4%, а в 2020 г. – не более 35,8%. Доля сдержанных обещаний выросла до 46,6-66,1%, а в 2020 г. не превышала 65,4%. Меньше всего хотели идти на контакт должники по POS-кредитам, а больше всего – россияне с долгами по автокредитам.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель пояснил, что в 2021 г. платежеспособность россиян постепенно восстановилась, а стабильная ситуация позволила многим планировать свой бюджет. Также многие в период пандемии уменьшили расходы на отдых и развлечения, а свободные деньги направили на погашение кредитов.

Сумма среднего погашения выросла в том числе из-за роста среднего объема кредита из-за роста стоимости товаров и услуг. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что россияне стали брать больше кредитов наличными, чтобы выплачивать уже существующие долги и сократить переплату. Также клиентам стало удобнее работать с коллекторами через сайты и мобильные приложения.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев заявил, что в 2022 г. темпы роста просроченной задолженности будут выше и составят 10% против 6% в прошлом году. По данным НРА на конец 2021 г., доля кредитов с долговой нагрузкой более 80% составила более 25% выдачи. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отметил, что слабое восстановление доходов людей на фоне низких темпов роста экономики усугубят этот процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных