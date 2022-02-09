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Экономика

Верховный суд предложил разрешить внесудебное банкротство с долгами до 1,5 млн рублей

Ведомости

Верховный суд РФ предложил поднять в три раза максимальный порог долга, при котором можно инициировать внесудебное банкротство через многофункциональный центр (МФЦ) — с 500 000 до 1,5 млн руб. Об этом заявил председатель суда Вячеслав Лебедев, передает «Интерфакс». По его словам, эта мера поможет упростить и ускорить процесс освобождения граждан от долгов.

Возможность бесплатно, во внесудебном порядке, подать на банкротство и добиться списания долгов по кредитам появилась у россиян с 1 сентября 2020 г. Для этого нужно подать заявление в МФЦ и соответствовать двум условиям: сумма долга должна составлять от 50 000 до 500 000 руб. и должно быть доказано, что заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Все исполнительные производства в отношении должника должны быть прекращены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам.

При расчете размера долга учитываются обязательства по займам и кредитам (включая проценты), а также по налогам, алиментам или договорам поручительства. Процедура внесудебного банкротства занимает 6 месяцев, в это время гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки. До этого россияне могли объявлять себя финансово несостоятельными только через суд, с уплатой госпошлины и вознаграждения арбитражному управляющему.

Летом прошлого года Минэкономразвития предложило поднять максимальный размер долга до 1 млн руб. (до 0,5 млн по кредитам и 0,5 млн перед бюджетом), однако соответствующий проект поправок пока не был принят.

По данным «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), за все время действия упрощенной процедуры она была запущена по 6475 обращениям. Такое решение было принято по 4677 обращениям в 2021 г. и по 1798 случаям — с сентября по декабрь 2020-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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