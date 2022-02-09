Верховный суд предложил разрешить внесудебное банкротство с долгами до 1,5 млн рублей

Возможность бесплатно, во внесудебном порядке, подать на банкротство и добиться списания долгов по кредитам появилась у россиян с 1 сентября 2020 г. Для этого нужно подать заявление в МФЦ и соответствовать двум условиям: сумма долга должна составлять от 50 000 до 500 000 руб. и должно быть доказано, что заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Все исполнительные производства в отношении должника должны быть прекращены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам.