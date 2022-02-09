Верховный суд предложил разрешить внесудебное банкротство с долгами до 1,5 млн рублей
Верховный суд РФ предложил поднять в три раза максимальный порог долга, при котором можно инициировать внесудебное банкротство через многофункциональный центр (МФЦ) — с 500 000 до 1,5 млн руб. Об этом заявил председатель суда Вячеслав Лебедев, передает «Интерфакс». По его словам, эта мера поможет упростить и ускорить процесс освобождения граждан от долгов.
Возможность бесплатно, во внесудебном порядке, подать на банкротство и добиться списания долгов по кредитам появилась у россиян с 1 сентября 2020 г. Для этого нужно подать заявление в МФЦ и соответствовать двум условиям: сумма долга должна составлять от 50 000 до 500 000 руб. и должно быть доказано, что заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Все исполнительные производства в отношении должника должны быть прекращены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам.
При расчете размера долга учитываются обязательства по займам и кредитам (включая проценты), а также по налогам, алиментам или договорам поручительства. Процедура внесудебного банкротства занимает 6 месяцев, в это время гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки. До этого россияне могли объявлять себя финансово несостоятельными только через суд, с уплатой госпошлины и вознаграждения арбитражному управляющему.
Летом прошлого года Минэкономразвития предложило поднять максимальный размер долга до 1 млн руб. (до 0,5 млн по кредитам и 0,5 млн перед бюджетом), однако соответствующий проект поправок пока не был принят.
По данным «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), за все время действия упрощенной процедуры она была запущена по 6475 обращениям. Такое решение было принято по 4677 обращениям в 2021 г. и по 1798 случаям — с сентября по декабрь 2020-го.