ВТБ повысил ставки по депозитам для розничных клиентов

ВТБ решил повысить доходность по депозитам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, которое ожидается позже в пятницу. По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, повышение ставок поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов. «Рост портфеля привлеченных средств в этом году мы прогнозируем в пределах 10%, и его основным драйвером как раз станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте», — приводит его слова пресс-служба банка.