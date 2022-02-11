ВТБ повысил ставки по депозитам для розничных клиентов
ВТБ с 11 февраля повысил ставки по вкладам для розничных клиентов. Рост составил до 1,5 п. п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Доходность депозита для новых вкладчиков на 370 дней составит до 9% годовых с учетом капитализации, если вклад будет оформлен дистанционно. Ставка при открытии в офисе составит до 8,7%. Минимальная сумма вклада — 1000 руб. До повышения ставка по этому вкладу находилась в диапазоне от 8 до 9% с учетом надбавки по опции «Сбережения».
Согласно новым правилам, базовая ставка по промовкладу «Новое время» в результате повышения составит 8% с учетом капитализации. Она действует при открытии депозита через приложение «ВТБ онлайн» или устройство самообслуживания. Срок вклада составляет 181 день. До этого минимальная ставка по этому вкладу составляла 6,5% (с учетом надбавки по опции «Сбережения» — до 7,5%).
Ставка по среднесрочному вкладу «Надежная основа» (370 дней) повышена до 8,5% годовых с учетом капитализации при оформлении через «ВТБ онлайн» или устройство самообслуживания. Если депозит открыт в офисе, ставка составит 8,3% годовых. Ранее, подключив опцию «Сбережения», доходность можно было увеличить до 8%.
При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по всем вкладам повышается на 1%, сообщили в банке.
ВТБ решил повысить доходность по депозитам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, которое ожидается позже в пятницу. По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, повышение ставок поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов. «Рост портфеля привлеченных средств в этом году мы прогнозируем в пределах 10%, и его основным драйвером как раз станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте», — приводит его слова пресс-служба банка.