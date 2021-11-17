ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам
ВТБ с сегодняшнего дня повышает ставки по трем депозитам, сообщила пресс-служба банка. Увеличение в зависимости от вклада составило от 0,5 до 1,25 п. п.
Базовая ставка по депозиту «История успеха» со сроком размещения в 548 дней выросла на 0,5 п. п. Теперь с учетом капитализации процентов она составляет 7,3% годовых при открытии вклада в отделении ВТБ и 7,5% — если сделать это онлайн или через устройство самообслуживания. В банке отметили, что с 1 сентября и до конца года акция «Время — деньги» позволяет повысить доходность дополнительно на 0,5 п. п.
Базовая ставка по вкладу «Новое время» повышена на 1 п. п. до 6,3% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов при размещении средств в отделении и до 6,5% — дистанционно в «ВТБ онлайн» или через устройство самообслуживания. С учетом акции «Время — деньги» ставку можно поднять еще на 1 п. п. Срок размещения средств составляет 181 день.
Доходность по вкладу «Ваш пенсионный» со сроком размещения в 730 дней увеличена на 1,25 п. п. до 6,5% годовых с учетом капитализации процентов вне зависимости от способа открытия. Средства на этом депозите можно снимать и пополнять без потери процентов.
В пресс-службе ВТБ добавили, что при подключении опции «Сбережения» к дебетовой «Мультикарте» банка ставка по всем вкладам повышается еще на 1 п. п. «Таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 9% годовых», — заявили в кредитной организации.
ВТБ повысил ставки по вкладам на фоне роста ключевой ставки Банка России. Сейчас она составляет 7,5% годовых. С 19 марта регулятор увеличил показатель шесть раз. До этого он находился на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых.
Ранее ВТБ объявил, что на фоне изменения ключевой ставки повышает ставки по ипотеке. На новостройки и готовое жилье они выросли на 0,7 п. п. до базовых 9,2% годовых. Ставка рефинансирования увеличилась на 0,9 п. п. до 9,1%.