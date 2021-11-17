ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам

Базовая ставка по депозиту «История успеха» со сроком размещения в 548 дней выросла на 0,5 п. п. Теперь с учетом капитализации процентов она составляет 7,3% годовых при открытии вклада в отделении ВТБ и 7,5% — если сделать это онлайн или через устройство самообслуживания. В банке отметили, что с 1 сентября и до конца года акция «Время — деньги» позволяет повысить доходность дополнительно на 0,5 п. п.