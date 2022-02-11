«ОКБ» оценил влияние ограничения срока потребкредитования на россиян

Кроме того, ссуды на долгий срок берут люди, нуждающиеся в крупных суммах. Погасить таковые они могут лишь за длительное время. «Если ограничить длинные кредиты, то потребность в деньгах у этих заемщиков не исчезнет. Им придется сокращать срок кредитования, что приведет к росту ежемесячного платежа и увеличению долговой нагрузки на этих заемщиков», — предупредил Александрович.