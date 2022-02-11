«ОКБ» оценил влияние ограничения срока потребкредитования на россиян
Ограничение срока потребительского кредитования пятью годами будет влиять на 1,5 млн заемщиков ежегодно, посчитали аналитики сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ»).
Расчеты основаны на показателях кредитования граждан в прошлом году. Тогда потребительские ссуды оформили 19,3 млн россиян. У большинства из них — 92%, или 17,7 млн человек — кредит оформлен менее чем на пять лет. Однако у оставшихся 8%, или 1,5 млн срок длиннее. В среднем россияне берут ссуды на 3,5 года.
Сейчас кредиты на срок более пяти лет оформляют люди, получающие «серую» зарплату, рассказал генеральный директор «ОКБ» Артур Александрович. Из-за сложностей с подтверждением дохода банки выдают таким заемщикам ссуды на более долгий срок, чем действительно необходимо. В итоге ограничение срока кредитования осложнит данной категории клиентов доступ к финансированию, считают эксперты.
Кроме того, ссуды на долгий срок берут люди, нуждающиеся в крупных суммах. Погасить таковые они могут лишь за длительное время. «Если ограничить длинные кредиты, то потребность в деньгах у этих заемщиков не исчезнет. Им придется сокращать срок кредитования, что приведет к росту ежемесячного платежа и увеличению долговой нагрузки на этих заемщиков», — предупредил Александрович.
Вчера председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в первой половине этого года нижняя палата парламента планирует принять в трех чтениях законопроект, ограничивающий срок потребительского кредитования пятью годами. Инициатива предусматривает отсрочку на шесть месяцев, которая позволит банкам адаптироваться к новым требованиям. Таким образом, соотвествующий закон может вступить в силу в конце 2022 г.
Ранее Банк России сообщил, что по итогам III квартала 2021 г. доля заемщиков, ежемесячно направляющих на погашение долгов по кредитам более 80% доходов (ПДН 80%), составила 31% после 23% во II квартале 2020 г. (в начале пандемии коронавируса). При этом долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 г. увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов.