Газета
Финансы

ВТБ второй раз с начала года повысит ставки по ипотеке

Ведомости

ВТБ с 22 февраля повысит ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 1 п. п. до 11,3%, сообщила пресс-служба банка. Повышение стало вторым с начала этого года.

Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. В ВТБ отметили, что не будут пересматривать условия по ипотеке для клиентов, которые получили одобрение до 22 февраля. Ставки по кредитам в рамках госпрограмм не изменятся: ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по семейной – от 4,7%, а на Дальнем Востоке – от 4,3%.

На прошлой неделе Сбербанк повысил ставки на готовое и строящееся жилье также до 11,3%. Президент банка Герман Греф связал это с повышением ключевой ставки ЦБ на 1 п. п. до 9,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Сообщалось, что повысить ставки по вкладам и кредитам на этом фоне намерен ряд банков, включая Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и «Абсолют банк».

11 января ВТБ поднял ставки по ипотеке на 1 п. п., минимальная ставка составляла 10,3%. При этом банк не менял условия по льготным госпрограммам. В банке объяснили подъем ставок динамикой ключевой ставки и, как следствие, ростом стоимости привлечения клиентских денег.

Ранее по теме: ВТБ повышает ставки по ипотеке третий месяц подряд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных