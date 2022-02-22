ВТБ второй раз с начала года повысит ставки по ипотеке

Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. В ВТБ отметили, что не будут пересматривать условия по ипотеке для клиентов, которые получили одобрение до 22 февраля. Ставки по кредитам в рамках госпрограмм не изменятся: ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по семейной – от 4,7%, а на Дальнем Востоке – от 4,3%.