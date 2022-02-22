ВТБ второй раз с начала года повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 22 февраля повысит ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 1 п. п. до 11,3%, сообщила пресс-служба банка. Повышение стало вторым с начала этого года.
Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. В ВТБ отметили, что не будут пересматривать условия по ипотеке для клиентов, которые получили одобрение до 22 февраля. Ставки по кредитам в рамках госпрограмм не изменятся: ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по семейной – от 4,7%, а на Дальнем Востоке – от 4,3%.
На прошлой неделе Сбербанк повысил ставки на готовое и строящееся жилье также до 11,3%. Президент банка Герман Греф связал это с повышением ключевой ставки ЦБ на 1 п. п. до 9,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Сообщалось, что повысить ставки по вкладам и кредитам на этом фоне намерен ряд банков, включая Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и «Абсолют банк».
11 января ВТБ поднял ставки по ипотеке на 1 п. п., минимальная ставка составляла 10,3%. При этом банк не менял условия по льготным госпрограммам. В банке объяснили подъем ставок динамикой ключевой ставки и, как следствие, ростом стоимости привлечения клиентских денег.